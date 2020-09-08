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Эффективность атерофита при комбинированном повреждении печени тетрациклином и этанолом в эксперименте

Жаргал Балдуевич Дашинамжилов, Д. Н. Оленников, Евгений Васильевич Петров, О. В. Нагаслаева, Сергей Матвеевич Николаев, Зинаида Гомбожаповна Самбуева, И. Ж. Цыденжапова

Аннотация


Показано, что применение атерофита при экспериментальном комбинированном повреждении печени крыс тетрациклином и этанолом снижает активность аминотрансфераз на 40 % (p ≤ 0,05), уменьшает содержание билирубина в сыворотке крови на 39 % (p ≤ 0,05), ингибирует процессы перекисного окисления липидов в печени на 30 % (p ≤ 0,05), стимулирует синтез основных ингредиентов желчи и нормализует обменные процессы в печени в среднем на 17 % (p ≤ 0,05). Эффект препарата связан со стабилизацией мембранных структур гепатоцитов и нормализацией функционирования мембраносвязанных ферментов печени, в том числе монооксигеназной системы.

Ключевые слова


атерофит; перекисное окисление липидов; повреждение печени; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-8-17-20

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