Доклиническое изучение противоопухолевой активности цифетрилина на экспериментальных опухолях животных
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-8-27-31
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