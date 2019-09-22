Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Доклиническое изучение противоопухолевой активности цифетрилина на экспериментальных опухолях животных

Зоя С. Шпрах, Л. М. Борисова, М. П. Киселева, З. С. Смирнова

Аннотация


Представлены результаты изучения противоопухолевой активности отечественного аналога соматостатина цифетрилина на экспериментальных опухолях животных. Выявлен максимальный противоопухолевый эффект цифетрилина в дозе 10 мг/кг на перевиваемой модели рака шейки матки РШМ5 непосредственно после окончания применения препарата (торможение роста опухоли, ТРО = 86 %). Показано, что цифетрилин в дозе 120 мг/кг способствовал увеличению продолжительность жизни (УПЖ) животных с аденокарциномой Са755 на 59 % (ТРО = 86 %). Препарат подавлял рост аденокарциномы толстой кишки АКАТОЛ в течение 9 дней: ТРО = 79 % и 62 % в 1-й и 9-й день наблюдения, соответственно, а меланомы В16 — в течение 17 дней, ТРО = 77 – 62 %. Установлено, что режим ежедневного перорального введения препарата в течение 5 дней является наиболее эффективным: на РШМ5 эффект цифетрилина оставался статистически достоверным (ТРО = 54 %) до 22-го дня наблюдения, а на Са755, АКАТОЛе и меланоме В16 — на протяжении 14 дней (ТРО 82, 58 и 59 %, соответственно). Показаны высокая противоопухолевая эффективность цифетрилина в отношении развившейся опухоли РШМ5 (ТРО = 79 – 76 %), а также антиметастатическая эффективность препарата (61 % торможения роста метастазов) в комбинации с хирургическим удалением опухоли.

Ключевые слова


нейроэндокринные опухоли; аналоги соматостатина; противоопухолевая активность; мыши

Полный текст:

PDF

Литература


В. А. Горбунова, Нейроэндокринные опухоли. Общие принципы диагностики и лечения, Кодекс, Москва (2015).

А. М. Козлов, Н. М. Перетолчина, С. М. Киселев и др., Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ, Р. У. Хабриев (ред.), Медицина, Москва (2005), сс. 669 – 674.

М. А. Красильников, Е. И. Михаевич, Вопр. биол., мед. и фарм. химии, 12, 45 – 49 (2011).

Е. В. Санарова, А. В. Ланцова, Е. И. Михаевич и др., Биофармацевт. ж., 8(2), 14 – 19 (2016).

Е. М. Трещалина, О. С. Жукова, Г. К. Герасимова и др., Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Гриф и К, Москва (2012), сс. 642 – 656.

З. С. Шпрах, И. В. Ярцева, Е. В. Игнатьева и др., Хим.-фарм. журн., 48(3), 19 – 22 (2014).

З. С. Шпрах, Е. В. Игнатьева, И. В. Ярцева и др., Рос. биотер. ж., 15(3), 55 – 61 (2016).

R. Berardi, S. Rinaldi, M. Torniai, et al., Crit. Rev. Oncol. Hematol., 98, 264 – 274 (2016).

H. J. Curzer, G. Perry, M. C. Wallace, et al., Sci. Eng. Ethics, 22(2), 549 – 565 (2016).

B. Oronsky, P. C. Ma, D. Morgensztern, Neoplasia, 19(12), 991 – 1002 (2017).

F. Spada, M. Valente, J. Cancer Metastasis Treat., 2, 313 – 320 (2016).

M. Theodoropoulou, G. K. Stalla, Front. Neuroendocrinol., 34(3), 228 – 252 (2013).




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-8-27-31

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2019

Наши партнеры:

       

   

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через почтовые каталоги агентства «Роспечать» и Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Россия, 127238 Москва, а/я 42
ИД «Фолиум», журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология»
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru