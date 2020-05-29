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Антитромботическая активность нового производного диазепино[1,2-a]бензимидазола на модели тромбоза легочной артерии у мышей

А. А. Спасов, Аида Фатиховна Кучерявенко, А. В. Смирнов, В. С. Сиротенко, Н. Г. Паньшин, К. А. Гайдукова, Л. Н. Диваева

Аннотация


Исследована антитромботическая активность нового химического соединения производного диазепино[1,2-а]бензимидазола под шифром ДАБ-15, проявляющего высокую антиагрегантную активность in vitro и ex vivo. На модели генерализованного адреналин-коллагенового тромбоза было установлено, что исследуемое вещество обладает выраженным антитромбогенным эффектом и превосходит референтные  препараты ацетилсалициловую кислоту и клопидогрел.


Ключевые слова


артериальный тромбоз, агрегация тромбоцитов, соединение ДАБ-15, ацетилсалициловая кислота, клопидогрел

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-5-15-18

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