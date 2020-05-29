Антитромботическая активность нового производного диазепино[1,2-a]бензимидазола на модели тромбоза легочной артерии у мышей
Аннотация
Исследована антитромботическая активность нового химического соединения производного диазепино[1,2-а]бензимидазола под шифром ДАБ-15, проявляющего высокую антиагрегантную активность in vitro и ex vivo. На модели генерализованного адреналин-коллагенового тромбоза было установлено, что исследуемое вещество обладает выраженным антитромбогенным эффектом и превосходит референтные препараты ацетилсалициловую кислоту и клопидогрел.
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-5-15-18
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