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О возможности применения триазавирина в комплексном лечении клещевого вирусного энцефалита у взрослых

Елена Петровна Тихонова, Т. Ю. Кузьмина, А. А. Анисимова, Ю. С. Калинина

Аннотация


Поиск новых эффективных методов лечения клещевого вирусного энцефалита связан с распространенностью заболевания, тяжелым поражением центральной нервной системы, приводящим к инвалидизации и гибели больных. Представлены промежуточные результаты открытого наблюдательного исследования, в котором апробирована тактика комплексной противовирусной терапии, включающей триазавирин (риамиловир) при клещевом вирусном энцефалите. Основным механизмом действия триазавирина является ингибирование синтеза вирусных РНК и репликации геномных фрагментов, тем самым препарат тормозит жизненный цикл вирусных белков и обеспечивает прямое противовирусное действие. После приема триазавирина в комплексной терапии у больных с лихорадочными формами клещевого энцефалита отмечено сокращение лихорадочного периода до (3,5 ± 1,0) дней, по сравнению с пациентами, не получавшими его (5,0 ± 1,5) дней (p < 0,05); уменьшение продолжительности и выраженности головной боли (p < 0,001). За время применения триазавирина у пациентов быстрее купировались гиперестезия и светобоязнь (в среднем на 50 %, p < 0,001). Результаты проведённого исследования позволяют отнести триазавирин к препаратам первой линии при клещевом вирусном энцефалите, наряду с другими этиотропными средствами.

Ключевые слова


клещевой вирусный энцефалит; противовирусная терапия; триазавирин; эффективность

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-9-21-25

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