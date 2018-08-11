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Сравнительная эффективность ремаксола и реамберина при поражении печени четыреххлористым углеродом в эксперименте

Н. В. Симонова, В. А. Доровских, Д. А. Бондаренко, Л. А. Носаль, М. А. Штарберг

Аннотация


Проведено исследование антиоксидантных свойств препаратов ремаксол и реамберин на модели токсического гепатита, вызванного четыреххлористым углеродом, у крыс. Установлено, что введение 50 % масляного раствора четыреххлористого углерода подкожно в дозе 2 мл/кг 1 раз в день в течение 3 дней способствует повышению в крови и печени животных содержания гидроперекисей липидов (на 24 – 43 %), диеновых конъюгатов (на 19 – 47 %), малонового диальдегида (на 61 – 81 %) на фоне снижения активности основных компонентов антиоксидантной системы (p < 0,05). Введение крысам сукцинатсодержащего препарата ремаксол (внутрибрюшинно в дозах 50 и 100 мг/кг по сукцинату — 10 и 20 мл/кг, соответственно, — за 30 мин до каждого подкожного введения 50 % масляного раствора четыреххлористого углерода и далее в течение 3 дней) в условиях окислительного стресса способствует достоверному снижению в ткани печени гидроперекисей липидов на 25 – 32 %, диеновых конъюгатов — на 22 – 28 %, малонового диальдегида — на 30 – 34 %, по сравнению с контролем (без применения препаратов) (p < 0,05). Использование реамберина в эксперименте способствует снижению в плазме крови и ткани печени гидроперекисей липидов на 13 – 26 %, диеновых конъюгатов — на 11 – 28 %, малонового диальдегида — на 23 – 34 % по сравнению с показателями контрольной группы (p < 0,05). При анализе влияния сукцинатсодержащих препаратов на активность компонентов антиоксидантной системы установлено, что содержание церулоплазмина в крови и печени животных было достоверно выше аналогичного показателя у крыс контрольной группы на 10 – 47 %, витамина Е — на 15 – 42 % (p < 0,05). Таким образом, использование синтетических антиоксидантов в условиях введения четыреххлористого углерода в организм экспериментальных животных приводит к стабилизации процессов перекисного окисления липидов на фоне повышения активности основных компонентов антиоксидантной системы. Внутрибрюшинное введение лабораторным животным реамберина в дозе 100 мг/кг по сукцинату препятствует накоплению продуктов перекисного окисления липидов и увеличивает активность основных компонентов антиоксидантной системы в плазме крови крыс, что косвенно превосходит аналогичный эффект ремаксола, проявляющего более выраженный антиоксидантный эффект в ткани печени животных, получавших четыреххлористый углерод.

Ключевые слова


ремаксол; реамберин; четыреххлористый углерод; окислительный стресс; антиоксидантная защита печени; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-7-29-33

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