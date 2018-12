Новые стратегии и молекулярные мишени для противомикробных препаратов нового поколения

Y. Asahina, O. Nagae, T. Sato, in: Proceedings of the 48th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) and the Infectious Disease Society of America (IDSA), 46th Annual Meeting; Oct 25 – 28; Washington DC (2008).

A. Azam, A. S. Ahmed, M. Oves, et al., Int. J. Nanomed., 7, 6003 – 6009 (2012).

H. Bai, Y. You, H. Yan, et al., Biomaterials, 33(2), 659 – 667 (2012).

T. D. Benedetto, D. Kikelj, N. Zidar, Expert Opin Drug Discov., 13(6), 497 – 507 (2018).

A. E. Clatworthy, E. Pierson, D. T. Hung, Nat. Chem. Biol., 3, 541 – 548 (2007).

H. D. Coutinho, K. M. Lobo, D. A. Bezerra, I. Lobo, Indian J. Pharmacol., 40(1), 3 – 9 (2008).

E. C. Crouch, Am. J. Respir Cell Mole Biol., 21(5), 558 – 561 (1999).

A. N. Edwards, K. L. Nawrocki, S. M. McBride, Infect Immun, 82(10), 4276 – 4291 (2014).

L. Ejim, M. A. Farha, S. B. Falconer, et al., Nat. Chem. Biol., 7(6), 348 – 350 (2011).

S. Fardeau, A. Dassonville-Klimpt, N. Audic, et al., Bioorg. Med. Chem., 22(15), 4049 – 4060 (2014).

A. Górski, E. Jonczyk-Matysiak, M. Łusiak-Szelachowska, et al., Cell Mole Life Sci., 75(4), 589 – 595 (2017).

A. Górski, E. Jończyk-Matysiak, R. Międzybrodzki, et al., Action Front Med. (Lausanne), 5, 146 (2018).

G. Guglielmi, Science, 358(6366), 982 – 983 (2017).

D. Habich, F. Von Nussbaum, Chem. Med. Chem., 1, 951 – 954 (2006).

A. R. Hauser, Nat. Rev. Microbiol., 7(9), 654 – 665 (2009).

P. S. Hiemstra, R. J. Maassen, J. Stolk, et al., Infect Immun., 64(11), 4520 – 4524 (1996).

L. Hua, T. S. Cohen, Y. Shi, et al., Antimicrob Agents Chemother, 59(8), 4526 – 4532 (2015).

Y. Irie, A. E. L. Roberts, K. N. Kragh, et al., MBio, 8(3), e00374 – e00317 (2017).

T. H. Jakobsen, A. N. Warming, R. M. Vejborg, et al., Sci. Rep., 7(1), 9857 (2017).

V. Janout, S. L. Regen, Bioconjug. Chem., 20(2), 183 – 192 (2009).

V. Janout, W. A. Schell, D. Thevenin, et al., Bioconjug Chem., 26(10), 2021 – 2024 (2015).

J. A. Kramps, A. Rudolphus, J. Stolk, et al., Ann. N.-Y. Acad. Sci., 624, 97 – 108 (1991).

M. Krugliak, R. Feder, V. Y. Zolotarev, et al., Antimicrob Agents Chemother., 44(9), 2442 – 2451 (2000).

D. Lebeaux, J. M. Ghigo, C. Beloin, Microbiol. Mol. Biol. Rev., 78(3), 510 – 543 (2014).

J. L. Lister, A. R. Horswill, Front Cell Infect Microbiol, 4, 178 (2014).

P. T. Liu, S. Stenger, H. Li, et al., Science, 311(5768), 1770 – 1773 (2006).

P. Meers, M. Neville, V. Malinin, et al., J. Antimicrob. Chemother., 61(4), 859 – 868 (2008).

M. Mehiri, B. Jing, D. Ringhoff, et al., Bioconjug Chem., 19(8), 1510 – 1513 (2008).

S. J. Milner, A. Seve, A. M. Snelling, et al., Org. Biomol. Chem., 11(21), 3461 – 3468 (2013).

Y. Miyakawa, P. Ratnakar, A. G. Rao, et al., Infect Immun., 64(3), 926 – 932 (1996).

H. Nimesh, S. Sur, D. Sinha, et al., J. Med. Chem., 57(12), 5238 – 5257 (2014).

K. Ogata, B. A. Linzer, R. I. Zuberi, et al., Infect Immun., 60(11), 4720 – 4725 (1992).

C. Pontes, M. Alves, C. Santos, et al., Int. J. Pharm., 513(1 – 2), 697 – 708 (2016).

S. Qayyum, A. U. Khan, IET Nanobiotechnol., 10(5), 349 – 357 (2016).

J. Rai., G. K. Randhawa, M. Kaur, Int. J. Appl. Basic Med. Res., 3(1), 3 – 10 (2013).

G. K. Randhawa, J. Kullar, S. Rajkumar, Int. J. App. Basic Med. Res., 1, 5 – 11 (2011).

A. J. Ratner, A. Prince, Am. J. Respir Cell. Mol. Biol., 20, 642 – 644 (1999).

H. Sato, D. W. Frank, Front Microbiol., 2, 142; https://doi.org/10.3389/fmicb.2011.00142 (2011).

A. J. Sawyer, D. Wesolowski, N. Gandotra, et al., Int. J. Pharm., 453(2), 651 – 655 (2013).

A. S. Skwarecki, S. Milewski, M. Schielmann, M. J. Milewska, Nanomedicine, 12(8), 2215 – 2240 (2016).

R. A. Stockley, Lung, 165(2), 61 – 77 (1987).

J. M. Tan, G. Karthivashan, S. Abd Gani, et al., J. Mater. Sci. Mater. Med., 27(2), 26 (2016).

A. M. Tarkkanen, T. Heinonen, R. Jogi, et al., Antimicrob. Agents Chemother., 53(6), 2455 – 2462 (2009).

D. Tran, P. A. Tran, Y. Q. Tang, et al., J. Biol. Chem., 277(5), 3079 – 3084 (2002).

L. K. Tsou, P. D. Dossa, H. C. Hang, Medchemcomm, 4(1), 68 – 79 (2013).

S. Uroz, Y. Dessaux, P. Oger, Chembiochem, 10(2), 205 – 216 (2009).

C. B. Waryah, K. Wells, D. Ulluwishewa, et al., Microb. Drug. Resist., 23, 384 – 390 (2016).

M. H. Wilcox, D. N. Gerding, I. R. Poxton, et al., N. Engl. J. Med., 376(4), 305 – 317 (2017).

A. Wilkinson, S. Holmes, K. Pitts, Proceedings of the 47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, USA: Sep 17 – 20, SASP: A novel antibacterial DNA binding protein and its targeted delivery to Staphylococcus aureus, Abstract F1 – 2132 (2007).

H. Wu, C. Moser, H-Z. Wang, et al., Int. J. Oral. Sci., 7(1), 1 – 7 (2015).

X. Xiao, W. W. Zhu, Q. Y. Liu, et al., Environ. Sci. Technol., 50, 11895 – 11902 (2016).

X. Xie, W. Cong, F. Zhao, et al., J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 33(1), 98 – 105 (2018).

Y. Q. Xiong, A. S. Bayer, L. Elazegui, M. R. Yeaman, Antimicrob. Agents Chemother., 50(11), 3786 – 3792 (2006).

Z. Yang, T. Jiang, H. Zhong, Y. Kang, I. Enzyme Inhib. Med. Chem., 33(1), 319 – 323 (2018).

X. Yu, M. Zhang, T. Annamalai, et al., Eur. J. Med. Chem., 125, 515 – 527 (2017).

H. K. Zane, A. Butler, in: Comprehensive inorganic chemistry, J. Reedijk, K. Poeppelmeier (eds.), vol. 3, Elsevier, Amsterdam (2013), pp. 1 – 20.

J. W. Zhou, H. Z. Luo, H. Jiang, et al., J. Agric Food Chem.; https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b05035 (2018).