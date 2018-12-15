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Гемостатическая активность нового соединения на основе фибрин-мономера при внутривенном введении в эксперименте

Асаф Рудольфович Лемперт, Галина Геннадьевна Белозерская, Владимир Александрович Макаров, Дмитрий Юрьевич Бычичко, Андрей Павлович Момот, Вячеслав Михайлович Вдовин, Валерий Алексеевич Кабак, Ольга Евгеньевна Неведрова, Лариса Сергеевна Малыхина, Юлия Сергеевна Логвинова, Максим Сергеевич Миронов

Аннотация


Доказана эффективность применения нового соединения на основе фибрин-мономера при внутривенном введении в дозе 250 мкг/кг в условиях экспериментальной геморрагии. Гемостатическая эффективность нового соединения на основе фибрин-мономера в качестве системного гемостатика не уступает препарату эптаког альфа активированный («NovoSeven®», NovoNordisk, Дания) в дозе 90 мкг/кг.

Ключевые слова


гемостаз; гемостатические средства системного действия; кровотечение; кролики; полимеры; фибрин-мономер

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-11-14-17

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