Гемостатическая активность нового соединения на основе фибрин-мономера при внутривенном введении в эксперименте
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-11-14-17
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