Изучение особенностей влияния длительного периодического приема алкоголя на функциональную активность сердца крыс

Валерий Николаевич Столярук, Марина Борисовна Вититнова, Иосиф Борисович Цорин, Екатерина Олеговна Ионова, Анна Владимировна Надорова, Н.В. Баронина, Лариса Геннадьевна Колик, Сергей Александрович Крыжановский

Аннотация


Материалы V съезда фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств» (14-18 мая 2018 года, г. Ярославль)

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-5s-233-234

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