Изучение особенностей распространения волны возбуждения по эпикарду предсердий крыс со сформировавшейся алкогольной кардиомиопатией
Аннотация
Изучены особенности деполяризации предсердий у крыс со сформировавшейся алкогольной кардиомиопатией.
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-0-207-207
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