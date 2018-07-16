Изучение особенностей распространения волны возбуждения по эпикарду предсердий крыс со сформировавшейся алкогольной кардиомиопатией

И.М. Рощевская, И.Б. Цорин, С.Л. Смирнова, В.Н. Столярук, М.Б. Вититнова, Л.Г. Колик, С.А. Крыжановский

Аннотация


Изучены особенности деполяризации предсердий у крыс со сформировавшейся алкогольной кардиомиопатией.

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-0-207-207

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