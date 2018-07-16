Синтез и кардиотропная активность линейных метоксифенилтриазаалканов

Григорий Владимирович Мокров, Аркадий Михайлович Лихошерстов, Владимир Валерьевич Барчуков, Валерий Николаевич Столярук, Иосиф Борисович Цорин, Марина Борисовна Вититнова, Сергей Александрович Крыжановский, Татьяна Александровна Гудашева, Сергей Борисович Середенин

Аннотация


Материалы V съезда фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств» (14-18 мая 2018 года, г. Ярославль)

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-5s-162-163

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