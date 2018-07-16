Синтез и кардиотропная активность линейных метоксифенилтриазаалканов
Аннотация
Материалы V съезда фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств» (14-18 мая 2018 года, г. Ярославль)
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-5s-162-163
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