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Гепатопротекторное действие нового производного 3-гидроксипиридина

Владимир Викторович Яснецов, Ю. В. Иванов, Вик. В. Яснецов, Е. Г. Цублова, С. Я. Скачилова

Аннотация


В экспериментах на крысах с острым токсическим гепатитом, вызванным тетра-хлорметаном, установлено, что новое производное 3-гидроксипиридина 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина L-аспарагинат (3-ГПА) в дозе 30 мг/кг/сут в течение 5 суток (профилактическое введение) оказало выраженное гепатопротекторное действие, снижая летальность животных с 24 до 0 %. 3-ГПА обладал выраженными гепатопротекторными свойствами, снижая проявления синдромов поражения печени (цитолиза — активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы и γ-глутамилтранспептидазы; холестаза — активности щелочной фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы, содержания общего и непрямого билирубина; синдрома недостаточности синтетических процессов в гепатоцитах — концентрации общего белка, альбуминов, общего холестерина, триглицеридов, мочевины и креатинина в крови), энзимной токсемии (активность α-амилазы), а также синдрома поражения почек (уровень мочевины и креатинина) на 5 и 7 сут исследования, а на 10 сут нормализуя указанные показатели до исходных значений. Кроме того, 3-ГПА уменьшал на 5 и 7 сут исследования показатели перекисного окисления липидов (содержание диеновых конъюгатов, оснований Шиффа и ТБК-активных продуктов) и активность каталазы, повышал активность супероксиддисмутазы, а на 10 сут нормализовал указанные показатели до исходных значений. По выраженности действия он превосходил препарат сравнения гепатопротектор гептрал (50 мг/кг/сут).

Ключевые слова


новое производное 3-гидроксипиридина; острый токсический гепатит; гепатопротекторное действие; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-11-20-26

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