Антидепрессантоподобные свойства циклопролилглицина

В. М. Банщиков, Ф. Б. Березин, Ж. невропатол. и псих., № 10, 1561 – 1565 (1966).

Т. Л. Гарибова, В. А. Крайнева, Т. А. Воронина, Фармакокин. и фармакодин., № 2, 14 – 19 (2017).

Т. А. Гудашева, Р. У. Островская, С. С. Трофимов и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 116(10), 411 – 413 (1999).

Т. А. Гудашева, М. А. Константинопольский, Р. У. Островская и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 131(5), 547 – 550 (2001).

Т. А. Гудашева, К. Н. Колясникова, Т. А. Антипова, С. Б. Середенин, ДАН, 469(4), 492 – 495 (2016).

А. В. Калуев, Rus. J. Neurosci., 1(3), 34 – 56 (2006).

Г. И. Ковалев, Е. А. Кондрахин, Р. М. Салимов, Нейрохимия, 30(2), 128 – 134 (2013).

К. Н. Колясникова, Т. А. Гудашева, Г. А. Назарова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 75(9), 3 – 6 (2012).

П. Ю. Поварнина, К. Н. Колясникова, С. В. Николаев и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 160(11), 600 – 603 (2015).

С. Б. Середенин, Т. А. Гудашева, С. С. Бойко и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 133(4), 417 – 419 (2002).

J. J. Crowley, J. A. Blendy, I. Lucki, Psychopharmacology (Berlin), 183, 257 – 264 (2005).

S. C. Dulawa, K. A. Holick, B. Gundersen, R. Hen, Neuropsychopharmacology, 29(2), 1321 – 1330 (2004).

R. S. Duman, B. Voleti, Trends Neurosci., 35(1), 47 – 56 (2012).

D. M. Gerhard, E. S. Wohleb, R. S. Duman, Drug Discov. Today, 21(3), 454 – 464 (2016); http: // dx.doi.org / 10.1016 / j.drudis.2016.01.016.

T. A. Gudasheva, S. S. Boyko, V. Kh. Akparov, et al., FEBS Let., 391(1 – 2) , 149 – 152 (1996).

T. A. Gudasheva, S. S. Boyko, R. U. Ostrovskaya, et al., Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet., 22(3), 245 – 252 (1997).

C. S. Hall, in: The Genetics of Behavior. Handbook of Experimental Psychology, S. S. Stevens (ed.), Wiley, New York (1951), pp. 304 – 329.

I. Lucki, A. Daivi, A. J. Mayorga, Psychopharmacology (Berlin), 155(3), 315 – 322 (2001).

A. L. Martin, R. E. Brown, Behavioral Brain Research, 207(1), 196 – 207 (2010).

R. U. Ostrovskaya, T. A. Gudasheva, S. S. Trofimov, et al., in: Biological Basis of Individual Sensitivity to Psychotropic Drugs, S. B. Seredenin, V. Longo, G. Gaviraghi (eds.), Graffham Press Ltd. 6, York Place Edinburgh (1994), pp. 79 – 91.

L. H. Tran, US Patent Appl. 2003 / 0109531 (2003).