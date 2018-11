Современные аспекты безопасности домперидона

В. Д. Пасечников, Д. В. Пасечников, Фарматека, 20, 77-81 (2011).

S. Abid, W. Jafri, M. U. Zaman, World J. Gastrointest. Pharmacol. Ther., 8(1), 74-80 (2017).

P. J. Buffery, R. M. Strother, N. Z. Med. J., 128(1416), 66-74 (2015).

R. V. Carvalho, S. L. Lorena, J. R. Almeida, M. A. Mesquita, Dig. Dis. Sci., 55(1), 60-65 (2010).

M. A. Chouch, L. Limon, A. T. Cassano, Pharmacotherapy, 23(7), 881-908 (2003).

R. S. Choung, N. J. Talley, J. Peterson, et al., Neurogastroenterol., 19(3), 180-187 (2007).

W. J. Crumb, C. Beasley, A. Thornton, et al., Cardiac ion channel blocking profile of olanzapine and other antipsychotics, Presented at the 38th American College of Neuropsychopharmacology Annual Meeting, Acapulco, Mexico; December 12-16 (1999).

M. Doyle, M. Grossman, Arch. Womens Ment. Health., 2017, PMID: 29090362 (2017).

E. Ellidokuz, D. Kaya, Aliment. Pharmacol. Ther., 18(1), 151-155 (2003).

S. Gupta, V. Kapoor, B. M. Gupta, et al., JK-Practitioner, 12(4), 207-210 (2005).

How to Request Domperidone for Expanded Access Use. https://www.fda.gov/drugs/developmen tapprovalprocess/howdrugsare developedandapproved/approval applications/investigation alnewdrug indapplication/ucm368736.htm.

J. Ingram, H. Taylor, C. Churchill, et al., Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal. Ed, 97, F241-245 (2012).

S. H. Jo, J. B. Youm, C. O. Lee, et al., Br. J. Pharmacol., 129, 1474-1480 (2000).

D. C. Knoppert, A. Page, J. Warren, et al., J. Hum. Lact., 29, 38-44 (2013).

V. V. Kupriyanov, B. Xiang, L. Yang, R. Deslauriers, NMR Biomed, 10, 271-276 (1997).

P. Manzouri, M. Mink, Pharmacotherapy, 37:e112 (2017); Abstract 213, DOI: doi:10.1002/phar.2028.

N. Ogata, T. Narahashi, Br. J. Pharmacol., 97(3), 905-913 (1989).

A. Ortiz, C. J. Cooper, Y. Gomez, et al., Am. J. Med. Sci., 349(5), 421-424 (2015).

J. Papastergiou, M. Abdallah, A. Tran, C. Folkins, Can. Pharm. J. (Ott), 146, 210-212 (2013).

C. P. Pham, P. W. de Feiter, P. H. van der Kuy, et al., Ann Pharmacother., 40, 1456-1461 (2006).

S. Polak, M. K. Pugsley, N. Stockbridge, et al., AAPS J., 17(4), 1025-1032 (2015).

C. M. Prather, M. Camilleri, A. R. Zinsmeister, et al., Gastroenterology, 118, 463-468 (2000).

C. M. Rocha, Pediatr. Cardiol., 26, 720-723 (2005).

M. M. Rumore, Int. J. Case Reports Images, 3(5), 1-10 (2012).

P. Sawant, H. S. Das, N. Desai, et al., JAPI, 52, 626-628 (2004).

K. T. Scenoy, J. Indian Med. Assoc., 101(6), 387-388 (2003).

M. Schiariti, A. Saladini, A. Placanica, et al., Open Pharmacol. J., 3, 32-36 (2009).

M. V. Seeman, Gynecol Endocrinol, 31, 751-754 (2015).

M. Valkova, B. Stamenov, D. Peychinska, et al., J. IMAB, 20(6), 539-541 (2014).

G. Valoth, S. Kizhedath, Int. J. Basic Clin. Pharmacol., 6(11), 2601-2606 (2017).

E. W. Wan, K. Davey, M. Page-Sharp, et al., Br. J. Clin. Pharmacol., 66, 283-289 (2008).

Y. J. Yang, C. S. Bang, G. H. Baik, et al., BMC, 17, 83 (2017); doi: 10.1186/s12876-017-0639-0.