Влияние альбендазола на процессы свободно-радикального окисления липидов у больных эхинококкозом печени

Л. А. Михайлова, Н. А. Масленникова, Елена Петровна Тихонова

Аннотация


Представлены результаты исследования показателей перекисного окисления липидов и составляющих звеньев антиоксидантной системы у 30 пациентов обоего пола старше 18 лет с эхинококкозом печени до и после проведенной противопаразитарной терапии альбендазолом (внутрь 400 мг 2 раза в сутки по схеме в течение 28 дней, 3 курса в год). Контроль — 30 относительно здоровых лиц того же возраста. Определяли концентрацию малонового диальдегида (МДА), церулоплазмина, мочевой кислоты; активность супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, каталазы. По сравнению с пациентами контрольной группы у пациентов с эхинококкозом выявлено повышение уровня МДА в плазме и в мембранах эритроцитов в 2,4 раза и 4 раза, соответственно, снижение уровня церулоплазмина на 40 % (p < 0,01). После проведенного курсового лечения уровень промежуточного продукта перекисного окисления липидов — МДА — значимо не изменился. Отмечено увеличение концентрации церулоплазмина на 23 % (p < 0,05) и активности каталазы на 92,2 % (p < 0,01), но снижение активности супероксиддисмутазы и ферментов глютатионового комплекса в среднем на 32,3 – 59,4 % (p < 0,01). Результаты факторного анализа показали, что проводимая этиотропная терапия изменяет степень вовлеченности различных составляющих антиоксидантной системы для поддержания баланса процессов свободно-радикального окисления липидов у больных эхинококкозом печени. Противогельминтная терапия альбендазолом не изменяет количество продукции перекисного окисления липидов, но приводит к активации синтеза антиоксидантного белка церулоплазмина, синтезируемого гепатоцитами, что свидетельствует о нормализации функциональной и синтетической активности печени после гибели паразитов.

Ключевые слова


альбендазол; антиоксидантная система; каталаза; малоновый диальдегид; свободно-радикальное окисление; супероксиддисмутаза; церулоплазмин; эхинококкоз печени

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-12-35-39

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