Фармакокинетика инновационного липосомального препарата для лечения гепатита C

Валерий В. Смирнов, Галина В. Раменская, Людмила М. Красных, Олеся Олеговна Колоскова, Валерия Ивановна Ковчина, Игорь П. Шиловский, Муса Р. Хаитов

Аннотация

Главными преимуществами использования препаратов на основе малых интерферирущих РНК (миРНК) являются их высокая специфичность и эффективность, так как вводимые миРНК способны действовать в крайне низких концентрациях. Возможность доставки миРНК в клетки достигается путём её заключения в комплекс с липопептидами. Сложность изучения фармакокинетики препаратов, содержащих миРНК и липопептиды, заключается в том, что в организме млекопитающих присутствует большое количество соединений, сходных по природе, что создает сложности для селективной детекции именно компонентов самого лекарственного средства. Авторами разработан подход к изучению фармакокинетики инновационного препарата для лечения вируса гепатита C, представляющего собой комплекс молекул миРНК и носителя – катионного липопептида, при нанесении флуоресцентных меток с различной длиной волны испускания.