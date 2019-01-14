Фармакокинетика инновационного липосомального препарата для лечения гепатита C
Аннотация
Главными преимуществами использования препаратов на основе малых интерферирущих РНК (миРНК) являются их высокая специфичность и эффективность, так как вводимые миРНК способны действовать в крайне низких концентрациях. Возможность доставки миРНК в клетки достигается путём её заключения в комплекс с липопептидами. Сложность изучения фармакокинетики препаратов, содержащих миРНК и липопептиды, заключается в том, что в организме млекопитающих присутствует большое количество соединений, сходных по природе, что создает сложности для селективной детекции именно компонентов самого лекарственного средства. Авторами разработан подход к изучению фармакокинетики инновационного препарата для лечения вируса гепатита C, представляющего собой комплекс молекул миРНК и носителя – катионного липопептида, при нанесении флуоресцентных меток с различной длиной волны испускания.
Ключевые слова
гепатит C; РНКи; миРНК; олигонуклеотид; флуориметрия; новый метод
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-12-20-24
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