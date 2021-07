МРТ-пора, как мишень для создания препаратов, повышающих устойчивость сердца к действию ишемии/реперфузии

Наталия Владимировна Нарыжная, Леонид Николаевич Маслов, Сергей Юрьевич Цибульников, Никита Сергеевич Воронков

Аннотация

В исследованиях, выполненных in vitro, ингибитор МРТ-поры циклоспорин ограничивал размер инфаркта миокарда с высокой эффективностью. Относительно способности циклоспорина предупреждать реперфузионные повреждения сердца in vivo данные носят противоречивый характер. Циклоспорин не влияет на размер инфаркта у старых животных. Установлено, что ингибитор МРТ-поры соединение TRO40303 предупреждает реперфузионное повреждение сердца как in vivo, так и in vitro. Ингибитор МРТ-поры TRO40303 не влияет на размер инфаркта у пациентов с острым инфарктом миокарда. Результаты многоцентровых исследований свидетельствуют о том, что циклоспорин не влияет на течение острого инфаркта миокарда и постинфарктное ремоделирование сердца. Возможно, что другие ингибиторы МРТ-поры окажутся более эффективными в экспериментальных и клинических исследованиях.