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Сравнительная ритмомодулирующая активность органических солей лития

Татьяна Алексеевна Замощина, Татьяна Игоревна Бердникова, Владимир Ильич Отмахов, Ольга Сергеевна Дорошенко, Екатерина Сергеевна Шелег, Елена Мусажановна Теплякова

Аннотация


Известно, что органическая соль лития — лития оксибутират — проявляет ритмомодулирующую активность в дозе 10 мг/кг. В нашей работе проверена гипотеза о сохранении этой активности лития оксибутирата при уменьшении применяемой дозы с 10 до 5 мг/кг, и проведен сравнительный анализ указанного эффекта с действием лития цитрата и препарата на основе лития цитрата, оксида алюминия и полиметилсилоксана в равнозначных по содержанию лития дозах (0,32 мг/кг). Установлено, что лития оксибутират при уменьшении его дозы до 5 мг/кг сохранял свое ритмомодулирующее действие, способствуя переходу ритмов поведенческой активности и температуры тела на свободно-текущий режим в период зимнего солнцестояния, а также облегчал процессы внутренней синхронизации эндогенных ритмов. Однако препарат терял способность к удлинению периодов околосуточных гармоник. Аналогичные результаты получены для других органических солей лития. Ни одна из исследованных солей лития в указанной дозе и условиях введения препаратов не проявляла антидепрессивной активности, которая, как известно, связана с замедлением ритмики физиологических процессов в организме.

Ключевые слова


органические соли лития; лития оксибутират; десинхроноз; биологические ритмы; ритмомодулирующее средство; крысы; тест Порсолта

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-1-8-13

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