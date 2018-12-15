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Циклоферон и вирус гриппа A(H3N2) в культурах клеток. Действие циклоферона на репродукцию вируса гриппа A(H3N2) в предобработанных до заражения культурах клеток

С. С. Григорян, А. Л. Коваленко, Е. И. Исаева, Е. Н. Ветрова, В. В. Тюшева

Аннотация


Целью настоящего исследования явилась оценка противовирусной активности препарата циклоферон (меглумина акридонацетат) в отношении вируса гриппа A(H3N2)/Aichi/1/68 на модели клеточных культур MDCK и ФЛЭЧ в профилактической схеме. Рассмотрены 2 концентрации препарата (50 и 100 мкг/мл), временные точки экспозиции циклоферона в клеточных культурах составили 2, 4 и 24 ч до заражения, множественность заражения вирусом гриппа A(H3N2) составила 0,01 MOI на клетку. Рассмотрены следующие показатели: титры гемагглютинина, уровень экспрессии РНК нейраминидазы, уровень экспрессии РНК вируса, уровень накопления вируса гриппа A(H3N2) (инфекционная активность). Рассчитан индекс защиты препарата. Результаты исследования подтвердили противовирусный эффект циклоферона, наиболее выраженный при концентрации препарата 100 мкг/мл и 4-часовой предобработке исследуемых культур, и выражавшийся в снижении адгезивных и инвазивных свойств вируса гриппа A(H3N2), а именно в снижении титров гемагглютинина в 16 раз на среде MDCK и в 8 раз — на ФЛЭЧ, а также в уменьшении экспрессии РНК нейраминидазы вируса в 15 и 8,1 раз соответственно (p = 0,001). Репликационная активность вируса под действием препарата снижалась в 10 раз в среде MDCK и в 14 раз — в среде ФЛЭЧ, инфекционные титры вируса уменьшались в 1,3 и 2 раза, соответственно (p = 0,001), а индекс защиты препарата при этом составил 23,4 и 51,1 % соответственно.

Ключевые слова


профилактическая противовирусная активность; клеточные культуры MDCK; ФЛЭЧ; циклоферон; вирус гриппа (H3N2)Aichi/1/68

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-11-26-31

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