Анксиолитические и антидепрессивные свойства производных пиридо[1,2-a]пиримидина ПИОН-934 и ПИОН-935 в эксперименте
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-11-8-11
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