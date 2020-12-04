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Анксиолитические и антидепрессивные свойства производных пиридо[1,2-a]пиримидина ПИОН-934 и ПИОН-935 в эксперименте

Виктор Борисович Наркевич, Полина Леонидовна Наплёкова, Сергей Васильевич Никитин, Владимир Сергеевич Кудрин, Татьяна Алексанлровна Воронина

Аннотация


Проведено изучение нейротропной активности новых производных пиридо[1,2-a]пиримидинов ПИОН-934 и ПИОН-935 на мышах (тесты «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт», «Неизбегаемое плавание»). Установлено, что ПИОН-934 в дозе 20 мг/кг (внутрибрюшинно), оказывал анксиолитический эффект в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» увеличивая количество и время пребывания животных на открытых рукавах лабиринта в 2 и 25 раз, соответственно (p ≤ 0,05). ПИОН-935 (20 мг/кг) проявлял антидепрессивную активность, снижая время иммобилизации («поведенческой беспомощности») мышей в условиях теста «Неизбегаемое плавание» в 1,4 раза (p ≤ 0,05). По данным, полученным в тесте «Открытое поле», ни одно из изученных веществ не обладало активирующим или седативным действием.

Ключевые слова


производные пиридо[1,2-a]пиримидина; «Открытое поле»; «Приподнятый крестообразный лабиринт»; «Неизбегаемое плавание»; мыши

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-11-8-11

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