Влияние цитофлавина на апоптоз лейкоцитов крови пациентов с ишемической болезнью сердца в зависимости от носительства полиморфизма гена цитохрома CYP2C9 в условиях in vitro

О. В. Ромащенко

Аннотация

С целью определения характера влияния цитофлавина на апоптоз лейкоцитов крови пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от наличия полиморфизма гена цитохрома CYP2C9*2 C430T были обследованы 90 пациентов с ИБС: стабильной стенокардией напряжения. Методом полимеразной цепной реакции определяли генные полиморфизмы цитохрома CYP2C9*2 C430T. Методом ДНК-комет, который позволяет оценить уровень апоптоза белых клеток крови, по разработанному авторами способу в тестах in vitro оценивали влияние цитофлавина в терапевтической концентрации на ДНК лейкоцитов крови больных. При частотном анализе гена CYP2C9*2 C430T среди пациентов было установлено, что 75 человек (83 %) гомозиготны по дикому аллелю (генотип СС), 15 человек (17 %) — гетерозиготны (генотип СТ), гомозиготных лиц по полиморфному аллелю (генотип ТТ) в выборке не обнаружено. У носителей полиморфного гена цитохрома CYP2C9*2 С430Т (генотипа СТ) наблюдали более сильное повреждение ДНК в исходном статусе (11,00 ± 3,21) % повреждённых клеток в сравнении с (3,43 ± 1,13) % у пациентов с генотипом СС (р = 0,02). При введении цитофлавина в терапевтической концентрации in vitro обнаружили тенденцию разнонаправленного изменения состояния ДНК лейкоцитов в зависимости от наличия полиморфизма гена CYP2C9*2 С430Т. Так, у пациентов с диким геном CYP2C9*2 С430Т при введении цитофлавина in vitro обнаружили незначительное недостоверное увеличение количества апоптотических лейкоцитов крови, в то время как у пациентов с полиморфным геном CYP2C9*2 С430Т (генотипом СТ) обнаружили чёткую тенденцию снижения количества апоптотических клеток практически до нулевых значений показателя (p = 0,087), что позволяет выдвинуть гипотезу о возможной способности цитофлавина модулировать стабильность ДНК в зависимости от состояния генома и о необходимости разработки персонализированных подходов к использованию цитофлавина у пациентов с ИБС в клинической практике.