Доклиническая фармакокинетика нового фторированного производного димебона, обладающего нейропротекторным действием

А. А. Агафонов, В. К. Пиотровский, Хим.-фарм. журн., 25(10), 16 – 19 (1991).

В. И. Сергиенко, Р. Джеллифф, И. Б. Бондарева, Прикладная фармакокинетика: основные положения и клиническое применение, Издательство РАМН, Москва (2003).

В. И. Скворцова, С. О. Бачурин, А. А. Устюгов и др., Acta Naturae, 10, 4(39), 54 – 57 (2018).

D. D. Christensen, CNS Spectrums, 12, 113 – 123 (2007); doi: 10.1017/s1092852900020629

J. S. Jacobsen, P. Reinhart, M. N. Pangalos, NeuroRX, 2(4), 612 – 626 (2005); doi: 10.1602/neurorx.2.4.612.

R. Nirogi, V. Kandikere, К. Mudigonda, et al., J. Chromatogr. B. Analyt. Technol. Biomed. Life Sci., 877(29), 3563 – 3571 (2009); doi: 10.1016/j.jchromb.2009.08.042.

O. M. Peters, N. Connor-Robson, V. B. Sokolov, et al., J. Alzheimer’s Disease, 33, 1041 – 1049 (2013); doi: 10.3233/JAD-2012-121732.

T. Strekalova, A. Trofimov, K. P. Lesch, et al., Molec. Neurobiol., 55(1), 335 – 349 (2018); doi: 10.1007/s12035-017-0745-6.

A. Ustyugov, G. Limorenko, V. Goloborsheva, et al., ENCALS Meeting, Abstract B49, 157 (2018).

L. C. Walker, C. C Ibegbu., C. W. Todd, et al., Biochem. Pharmacol., 69, 1001 – 1008 (2005); doi: 10.1016/j.bcp._2004. 12.015.