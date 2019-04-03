Клинико-лабораторная эффективность включения ремаксола в комплексную терапию пациентов с хроническим пародонтитом
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-3-22-27
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