Клинико-лабораторная эффективность включения ремаксола в комплексную терапию пациентов с хроническим пародонтитом

Е. В. Кондюрова, Т. И. Власова, Р. А. Адамчик, А. П. Власов, Е. А. Ташина, В. В. Акимов, Е. В. Дерябина

Аннотация


Изучены фармакологические эффекты ремаксола у пациентов с хроническим пародонтитом тяжелой степени. Установлено, что при включении ремаксола (400 мл в сутки внутривенно капельно) в комплексную терапию хронического генерализованного пародонтита к 10 сут лечения отмечается улучшение клинических индексных показателей состояния пародонта в среднем на (23,96 %, p < 0,05) и субъективных ощущений пациентов. Показана эффективность включения ремаксола в стандартную терапию у пациентов с хроническим пародонтитом тяжелой степени, что отражается в снижении интенсивности свободнорадикальных процессов окисления в плазме крови (по данным хемилюминесценции в среднем на 27,4 %, p < 0,05) и уменьшении выраженности интоксикационного синдрома (по индексу токсичности плазмы крови на 25,7 % (p < 0,05). Эффективность апробируемой схемы терапии в коррекции воспалительных явлений в тканях пародонта у пациентов с тяжелым хроническим пародонтитом сопряжена с купированием интоксикационного синдрома и коррекцией системных проявлений окислительного стресса (r = 0,73 – 0,97).

Ключевые слова


хронический пародонтит; нарушения микроциркуляции; окислительный стресс; ремаксол

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-3-22-27

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