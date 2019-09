Антиагрегантная активность нового производного индолинона

Владимир Валерьевич Быков, Галина Анатольевна Чернышева, Вера Ивановна Смольякова, Владимир Юрьевич Серебров, Вениамин Абрамович Хазанов, Владимир Васильевич Удут

Аннотация

Изучена специфическая активность антиагрегантного средства индолинонового ряда (GRS) на модели АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов in vitro и in vivo и на модели стрептозотоцин-индуцированного сахарного диабета у крыс. В качестве препарата сравнения использована (АСК) и дипиридамол. У GRS в опыте in vitro в широком диапазоне концентраций (0,75 · 10–6 – 1,5 · 10–5 М, p < 0,05) отмечается антиагрегантная активность, сопоставимая с таковой у ацетилсалициловой кислоты и дипиридамола. В опытах in vivo показана дозозависимая антиагрегантная активность GRS в дозах 2,5 – 20 мг/кг (21 – 14 %). Увеличение дозы GRS выше 10 мг/кг не приводит к увеличению антиагрегантной активности. При курсовом внутрижелудочном введении в дозе 10 мг/кг GRS обладал антиагрегантной активностью у крыс со стрептозотоцин-индуцированным сахарным диабетом, что проявлялось снижением амплитуды агрегации тромбоцитов до значений в интактной группе (p < 0,05).