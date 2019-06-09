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Противовирусное действие циклоферона в зараженных вирусом гриппа A(H3N2) культурах клеток

А. Л. Коваленко, С. С. Григорян, Е. И. Исаева, Е. Н. Ветрова

Аннотация


Проведен анализ противовирусной активности циклоферона в отношении вируса гриппа A(H3N2)/Aichi/1/68 при моделировании in vitro на клеточных культурах MDCK и ФЛЭЧ лечебно-профилактической схемы применения препарата. Рассмотрены 2 концентрации препарата (50 и 100 мкг/мл), во временных точках экспозиции циклоферона в клеточных культурах: одномоментно с внесением вируса гриппа A(H3N2), через 4 и 24 ч после заражения. Множественность заражения составила 0,01 MOI/TCID50 на клетку. Рассмотрены следующие показатели: титры гемагглютинина, уровень экспрессии РНК нейраминидазы, уровень экспрессии РНК вируса, уровень накопления вируса гриппа A(H3N2) (инфекционная активность) и индекс защиты препарата. Внесение циклоферона в концентрациях 50 и 100 мкг/мл в культуру ФЛЭЧ, инфицированную вирусом гриппа A(H3N2) с минимальной множественностью заражения (0,01 MOI/TCDI50/клетку), через 4 ч вызывает уменьшение уровня гемагглютинина в 2 раза (p < 0,05), нейраминидазы — в 1,6 – 5,2 раза соответственно (p < 0,05) и снижает количество копий РНК вируса в 12 – 15,3 раз, соответственно (p < 0,05). Полученные результаты подтверждают противовирусное действие циклоферона in vitro, выражающееся в угнетении адгезивной и репродуктивной активности вируса гриппа A(H3N2), обеспечивающее высокий (51,3 %) индекс защиты препарата.

Ключевые слова


противовирусная активность; клеточные культуры MDCK; ФЛЭЧ; циклоферон; вирус гриппа (H3N2) Aichi/1/68

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-5-36-39

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