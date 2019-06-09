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Антихолинэстеразные средства: современная оценка
Аннотация
Изложены современные представления о механизмах взаимодействия антихолин-эстеразных средств с ферментом, дана их сравнительная характеристика, описаны фармакологические эффекты и механизмы их возникновения, представлены возможности применения при лечении различных заболеваний.
Ключевые слова
антихолинэстеразные средства; механизмы действия; фармакологические эффекты и применение антихолинэстеразных средств
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-5-40-44
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