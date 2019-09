Влияние циклоферона на способность грибов рода Candida формировать биопленки in vitro

Т. М. Пашкова, Л. П. Попова, Н. В. Морозова, О. Л. Карташова

Аннотация

Изучено влияние циклоферона (меглюмина акридонацетата) на способность грибов рода Candida формировать биопленки. Эксперименты проведены на 24 штаммах C. glabrata, C. albicans, C. tropicalis, С. krusei, выделенных из разных биотопов организма человека при инфекционно-воспалительных заболеваниях и дисбиозе кишечника. Раствор циклоферона в соотношении объемов 1:4 добавляли к суточной бульонной культуре грибов, инкубировали в течение 48 ч при 37 °C и определяли их способность к формированию биопленок в стерильном полистероловом планшете фотометрическим методом; параллельно грибы культивировали без препарата, через 48 ч к ним добавляли раствор циклоферона, инкубировали в течение 24 ч при 37 °C, о влиянии препарата на сформированную биопленку судили по количеству связанного индикатора кристаллического фиолетового. Установлено максимальное ингибирующее действие раствора циклоферона в концентрации 62,5 мг/мл на формирующиеся биопленки C. glabrata, C. albicans, С. krusei и сформированные биопленки C. glabrata; в концентрации 125 мг/мл — на формирующиеся биопленки C. tropicalis и сформированные биопленки C. albicans, C. tropicalis, С. krusei. Полученные результаты открывают перспективы дальнейшего изучения циклоферона как препарата, ингибирующего образование биопленок грибов рода Candida для расширения его терапевтического потенциала.