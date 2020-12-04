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Гемостатическая активность геля «Глилагель» на основе лагохилина с моноаммониевой солью глицирризиновой кислоты

А. Д. Матчанов, Ф. Н. Ташпулатов, Ф. А. Собирова, Альбина Васильевна Филатова, Р. С. Эсанов, К. В. Раимова, Л. К. Элмурадов, Н. Л. Выпова

Аннотация


На экспериментальных животных (крысы, кролики) изучена гемостатическая активность геля на основе комплекса лагохилина с моноаммониевой солью глицирризиновой кислоты с различной концентрацией субстанции в сравнении с «Гемостатической марлей» (Россия). Под влиянием гелей, содержащих 0,25 и 0,5 % субстанции, время паренхиматозного кровотечения сокращалось в 2,6 – 2,7 раза, а величина кровопотери уменьшалась в 7 – 9 раз (p < 0,01, по сравнению с контролем).

Ключевые слова


препарат наружного действия; комплекс лагохилина; гемостатический гель; гелевая основа; крысы; кролики

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-11-20-22

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