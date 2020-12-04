Гемостатическая активность геля «Глилагель» на основе лагохилина с моноаммониевой солью глицирризиновой кислоты
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-11-20-22
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