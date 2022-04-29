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Действие оксиэтиламмония метилфеноксиацетата на регенерацию роговицы в эксперименте

К. А. Абзаева, П. А. Стороженко, И. В. Жигачёва, Вадим Михвайлович Гукасов, Ю. Л. Рыбаков

Аннотация


В экспериментах на кроликах показано, что 5 % водный раствор оксиэтиламмония метилфеноксиацетата в виде аппликаций на роговицу (2 раза в сутки) параллельно с субконъюнктивальными инъекциями (0,1 мл, 1 раз, через 15 – 20 мин после нарушения целостности роговицы, затем в это же время в тех же дозах ежедневно в течение 7 сут) оказывает стимулирующее действие на пролиферативно-репаративные процессы в роговице. Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат сокращает срок заживления раны роговицы у кроликов на 21 % (p < 0,05) и частоту образования катаракты в 6 раз (p < 0,05) по сравнению с контролем (физиологический раствор).

Ключевые слова


роговица; механическая травма; оксиэтиламмоний метилфеноксиацетат; кролики

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-4-29-32

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