Действие оксиэтиламмония метилфеноксиацетата на регенерацию роговицы в эксперименте

Ю. И. Афанасьев, Л. П. Бобова, В. Л. Горячкина и др., в кн.: Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии, Ю. И. Афанасьев, А. Н. Яцковский (ред.), Москва (1999), сс. 7 – 12.

М. Г. Воронков, М. М. Расулов, Хим.-фарм. журн., 41(1), 3 – 7 (2007)@@Pharm. Chem. J., 41(1), 1 – 6 (2007).

О. А. Высокова, А. В. Жданова, И. М. Петрова и др., Хим.-фарм. журн., 53(7), 41 – 43 (2019)@@Pharm. Chem. J., 53(7), 642 – 645 (2019).

Г. Н. Зайцев, Математический анализ биологических данных, Наука, Москва (1991), с. 184.

Р. М. Расулов, Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Естественные науки, № 4, 56 – 62 (2017).

М. М. Расулов, М. К. Нурбеков, С. Н. Бобкова и др., Хим.-фарм. журн., 45(7), 3 – 6 (2011)@@Pharm. Chem. J., 45(7), 381 – 384 (2011).

S. G. Park, P. Schimmel, S. Kim, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105(32), 11043 – 11049 (2008); doi: 10.1073/pnas.0802862105.