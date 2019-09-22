100 лет кафедре фармакологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (1919 – 2019)

Сергей Владимирович Оковитый, Владислав Алексеевич Крауз

Аннотация

Статья посвящена юбилейной для кафедры фармакологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета дате 2019 г. — 100-летию образования. Кафедра стояла у истоков специализированного фармацевтического образования в нашей стране и внесла весомый вклад в становление, обучение и воспитание многих поколений провизоров и подготовку специалистов-фармакологов. Основу перспективного развития кафедры на современном этапе составляет постоянное качественное изменение организации учебного процесса (технологии обучения), заключающееся в структуризации непрерывно возрастающего объема материала и переносе центра тяжести обучения на самостоятельную работу при активном использовании информационных технологий. Традиционные и новые теоретические и прикладные научные направления кафедры расширяются за счет перегруппировки имеющегося научного потенциала и оснащения современным оборудованием.