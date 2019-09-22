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Влияние эстриола на обмен коллагена в слизистой оболочке влагалища после пластической операции у пациенток послеродового периода

Юлия Эдуардовна Доброхотова, Тамара Сафияр кызы Нагиева, Ирина Юрьевна Ильина, Борис Александрович Слободянюк, Елена Сергеевна Зрагус, Елена Николаевна Карева, Наталия Андреевна Кочина, Ирина Александровна Шахмартова, Екатерина Вадимовна Краснощок, Светлана Юрьевна Шипилова

Аннотация


В исследовании определено влияние локального применения эстриола на параметры обмена коллагена в ткани слизистой оболочки влагалища после пластической операции у пациенток послеродового периода с дисфункцией тазового дна. В исследование включены 18 пациенток с жалобами на начальные проявления дисфункции тазового дна. После операции — сайт-специфической пластики стенок влагалища по авторской методике (по поводу опущения стенок влагалища и несостоятельности мышц тазового дна) — пациенткам назначено применение вагинальных суппозиториев «Овестин» в дозе 0,5 мг эстриола 2 раза в неделю в течение 2 мес, начиная с 3 недели после операции. Сразу после завершения курса суппозиториев эстриола пациентки проходили повторную биопсию в амбулаторных условиях. Оценку параметров коллагеногенеза проводили на основании уровня матричных РНК (мРНК) специфических белков соединительной ткани влагалища методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. В ходе исследования обнаружено статистически значимое увеличение уровней экспрессии генов металлопротеиназ 2 и 9, декорина, коллагенов 1А1 и 3А1. Параллельно выявлено компенсаторное увеличение экспрессии генов тканевых ингибиторов металлопротеиназ — TIMP1,2. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии курсового локального применения эстриола на коллагеногенез в слизистой оболочке влагалища у пациенток после операции по поводу дисфункции тазового дна в послеродовом периоде.

Ключевые слова


дисфункция тазового дна; послеродовый период; эстриол; коллагены; декорин; металлопротеиназы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-8-17-21

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