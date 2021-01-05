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Доклиническая фармакокинетика IPAC-2015 – потенциального лекарственного средства для лечения болезни Альцгеймера

В. П. Жердев, Г. Б. Колыванов, А. А. Литвин, О. Г. Грибакина, П. О. Бочков, Роман Владимирович Шевченко, В. В. Григорьев

Аннотация


На крысах изучена фармакокинетика соединения IPAC-2015. После однократного внутрижелудочного введения в дозе 30 мг/кг исследуемое вещество в организме крыс определяется на протяжении 24 ч. Период полувыведения IPAC-2015 составил около 11 ч. Показано, что тканевая доступность IPAC-2015 в хорошо васкуляризированных органах (печень, почки, селезенка) значительно выше, чем в скелетной мускулатуре. В органе-мишени — головном мозге — данный показатель составил 0,61. Абсолютная биодоступность соединения IPAC-2015 у крыс составила 27,54 %.

Ключевые слова


IPAC-2015; тканевая доступность; всасывание; экскреция; абсолютная биодоступность; высокоэффективная жидкостная хроматография-масс-спектрометрия; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-12-27-31

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