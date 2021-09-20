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Влияние адепрофена на фертильность крыс самок

Л. И. Бугаева, Татьяна Дмитриевна Денисова, Е. А. Кузубова, Ю. А. Мазанова, М. В. Мальцев, А. А. Озеров, Н. М. Щербакова, Л. Р. Саликова

Аннотация


Изучено влияние адепрофена (нового производного аденина с антидепрессивной активностью) на эстральный цикл и фертильность крыс самок. В эстральной цикличности, у крыс самок под влиянием адепрофена (2-недельное внутрижелудочное введение) в дозах 10 мг/кг (терапевтическая доза, ТД) и 150 мг/кг (15 ТД) не изменяется длительность фаз эструс и проэструс, но при этом дозозависимо удлиняется фаза метаэструс (на 33,3 и 50 %, p < 0,05), и укорачивается диэструс (на 15,1 %, p < 0,05). В процессах фертильности, у этих крыс самок, спаренных с интактными самцами отмечено отсутствие различий с контролем по индексу беременности и плодовитости, но дозозависимое снижение общей эмбриональной гибели. Полученные данные могут свидетельствовать о позитивном влиянии адепрофена на процессы фертильности крыс самок.

Ключевые слова


адепрофен; производное аденина (9-[2-4(-изопропилфенокси)-этил]аденина); психотропный препарат с антидепрессивной активностью; доклиническое исследование; влияние на фертильность крыс самок; индекс беременности; антенатальное развитие плодов

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-8-18-20

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