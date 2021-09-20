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Влияние адепрофена на фертильность крыс самок
Аннотация
Изучено влияние адепрофена (нового производного аденина с антидепрессивной активностью) на эстральный цикл и фертильность крыс самок. В эстральной цикличности, у крыс самок под влиянием адепрофена (2-недельное внутрижелудочное введение) в дозах 10 мг/кг (терапевтическая доза, ТД) и 150 мг/кг (15 ТД) не изменяется длительность фаз эструс и проэструс, но при этом дозозависимо удлиняется фаза метаэструс (на 33,3 и 50 %, p < 0,05), и укорачивается диэструс (на 15,1 %, p < 0,05). В процессах фертильности, у этих крыс самок, спаренных с интактными самцами отмечено отсутствие различий с контролем по индексу беременности и плодовитости, но дозозависимое снижение общей эмбриональной гибели. Полученные данные могут свидетельствовать о позитивном влиянии адепрофена на процессы фертильности крыс самок.
Ключевые слова
адепрофен; производное аденина (9-[2-4(-изопропилфенокси)-этил]аденина); психотропный препарат с антидепрессивной активностью; доклиническое исследование; влияние на фертильность крыс самок; индекс беременности; антенатальное развитие плодов
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-8-18-20
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