Оценка эффективности применения препарата «Белара» в адъювантной терапии синдрома поликистозных яичников после эндохирургического лечения
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-8-14-16
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