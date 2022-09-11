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Оценка эффективности применения препарата «Белара» в адъювантной терапии синдрома поликистозных яичников после эндохирургического лечения

Фархад Ишкулович Шукуров, Д. М. Мамажанова, Н. З. Юлдашева, К. А. Саттарова

Аннотация


Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности низкодозированного монофазного эстроген-гестагенного препарата «Белара» в адъювантной терапии синдрома поликистозных яичников (СПЯ) после эндохирургического лечения. Наблюдали 60 женщин с СПЯ. 30 женщинам основной группы в качестве адъювантной терапии был назначен белара (этинилэстрадиол 0,03 мг и хлормадинона ацетат 2 мг). Применение препарата «Белара» привело к восстановлению гормональных показателей на 75 % (p ≤ 0,05), по сравнению с группой сравнения (25 %). Использование белары способствовало наступлению беременности у 86,4 % (p ≤ 0,05 %) женщин, перенесших эндохирургическое лечение СПЯ, что в 4,3 раза больше, чем в группе сравнения (20 %), что свидетельствует о высокой эффективности препарата.

Ключевые слова


синдром поликистозных яичников; бесплодие; лапароскопия; Белара

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-8-14-16

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