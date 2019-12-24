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Значение защиты печени в процессе устранения эндотоксикоза

А. П. Власов, О. В. Маркин, Н. С. Шейранов, Т. И. Власова, В. А. Болотских, Н. А. Мышкина, К. М. Синявина, П. О. Болушев

Аннотация


В хронических экспериментах на собаках с прогрессирующим каловым перитонитом изучали влияние ремаксола на развитие эндогенной интоксикации и детоксикационную способность печени. Показано, что ремаксол сохраняет резистентность печени к действию продуктов перекисного окисления липидов и активизации фосфолипаз. Высказано предположение о возможности включения ремаксола в перечень лекарственных препаратов, применяемых при остром перитоните с целью поддержания функционального состояния печени.

Ключевые слова


эндогенная интоксикация; печень; ремаксол; перекисное окисление липидов

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-11-27-31

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