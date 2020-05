Безопасность соединений из группы терпенов ментанового ряда in vitro и in vivo

Ирина Владимировна Акулина, Светлана Ивановна Павлова, Ирина Семеновна Степаненко, Назира Сунагатовна Карамова, Александр Владиславович Сергеев, Елена Исааковна Бусалаева

Аннотация