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Отсутствие формирования толерантности при длительном применении нового структурного аналога фенибута — цитрокарда

Иван Николаевич Тюренков, Любовь Ивановна Бугаева, Виктория Владимировна Багметова, Людмила Евгеньевна Бородкина, Анастасия Николаевна Кривицкая

Аннотация


Изучена возможность развития толерантности к новому структурному аналогу фенибута — цитрокарду (цитрат 4-амино-3-фенилбутановой кислоты) при длительном введении самцам и самкам крыс. Установлено, что цитрокард как при однократном, так и длительном (14 дней, 1 и 6 мес) введении в дозах 50 мг/кг (экспериментально доказанная эффективная) и, в меньшей степени, 250 мг/кг (5-кратная эффективная) у самцов и самок крыс проявляет ноотропное действие — увеличивает латентный период первого захода в тёмный отсек в тесте «Условная реакция пассивного избегания» и латентный период подныривания в тесте «Экстраполяционное избавление», а также анксиолитический эффект — увеличивает время пребывания животных в открытых рукавах «Приподнятого крестообразного лабиринта» и количество заходов в них. В дозе 700 мг/кг (условно субтоксическая, приближается к 1/2 LD50) на фоне вялости и заторможенности, вероятно, связанных с возникновением седативного эффекта в этой дозе, цитрокард ухудшает когнитивные функции у животных и уменьшает количество перемещений в либиринте. Перечисленные эффекты цитрокарда во все сроки введения были равной степени выраженности, что свидетельствует об отсутствии развития толерантности к нему у животных.

Ключевые слова


производные ГАМК; фенибут; цитрокард; ноотропное действие; анксиолитическая активность; толерантность

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-4-19-23

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