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Антагонистическое действие производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты в отношении адреналина и их влияние на адреналинемию и гликемию при экспериментальном сахарном диабете

Илья Анатольевич Волчегорский, Антон Иванович Синицкий, Ирина Юрьевна Мирошниченко, Любовь Михайловна Рассохина

Аннотация


Изучено влияние производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты (эмоксипин, реамберин, мексидол) на устойчивость мышей к острой адреналиновой интоксикации в сопоставлении с влиянием изучаемых препаратов на показатели адреналинемии и гликемии при аллоксановом диабете у крыс. Исследование включало 3 серии экспериментов. В I серии было изучено влияние производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты на чувствительность мышей к адреналину по критерию устойчивости к острой адреналиновой интоксикации. Во II и III сериях экспериментов оценивали влияние изучаемых препаратов на содержание адреналина и глюкозы (соответственно) в крови крыс с химически индуцированным сахарным диабетом (СД). В качестве препарата сравнения использована α-липоевая кислота. Установлено, что производные 3-оксипиридина (эмоксипин, мексидол) и препарат сравнения (α-липоевая кислота) при однократном введении в дозах, эквивалентных терапевтическому диапазону для человека, оказывают антагонистическое действие в отношении адреналина, которое проявляется увеличением латентности гибели мышей в условиях острой адреналиновой интоксикации (на 31 – 74 %; p < 0,05). Производные 3-оксипиридина (эмоксипин, мексидол) при ежедневном введении крысам с аллоксановым диабетом на протяжении 7 и 14 сут снижали содержание адреналина в крови животных на 56 – 67 % (p < 0,05) и одновременно уменьшали выраженность диабетической гипергликемии на 50 – 66 % (p < 0,05). Изолированное производное янтарной кислоты (реамберин) не влияло на содержание адреналина и глюкозы в крови крыс с аллоксановым диабетом. Применение препарата сравнения (α-липоевая кислота) увеличивало содержание адреналина в крови крыс с аллоксановым диабетом при 7-кратном введении на 45 % (p = 0,047) и уменьшало выраженность диабетической гипергликемии при курсовом двухнедельном применении на 52 – 57 % (p < 0,05).

Ключевые слова


аллоксановый сахарный диабет; адреналин; производные 3-оксипиридина и янтарной кислоты; крысы; мыши

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-7-13-21

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