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Влияние препарата «Магневитол» на процессы эмбрио- и фетогенеза у крыс с алиментарной гипомагнезиемией

Татьяна Михайловна Коржова, С. А. Лебедева, А. А. Спасов, Л. И. Бугаева, А. Ю. Гетманенко

Аннотация


В экспериментах на беременных крысах с алиментарной гипомагнезиемией установлено, что под влиянием препарата «Магневитол» в дозе 60 мг/кг (внутрижелудочно, с 1 по 19 день беременности) улучшается общее состояние, интенсифицируется прирост массы тела на 9,9 % (p < 0,01), снижается до- и послеимплантационная гибель эмбрионов на 39,1 % (p > 0,05) и 45,1 % (p > 0,05), соответственно, а также улучшается антенатальное развитие плодов. У выделенных плодов от самок крыс исследуемой группы зафиксировано увеличение краниокаудальных размеров на 9,4 % (p < 0,001), массы тела — на 11,5 % (p < 0,001) и повышение количества точек оссификации скелета в области грудины на 77,3 % (p < 0,001), таза — на 20 % (p < 0,001), пястны и плюсны на 25 % (p < 0,001) и 52,2 % (p < 0,001), соответственно.

Ключевые слова


гипомагнезиемия; Магневитол; беременные крысы; эмбрио- и фетогенез

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-12-40-42

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