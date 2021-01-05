Влияние препарата «Магневитол» на процессы эмбрио- и фетогенеза у крыс с алиментарной гипомагнезиемией
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-12-40-42
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