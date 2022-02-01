Оценка влияния димефосфона на активность перестроечных процессов в костной ткани в условиях экспериментального остеопороза
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-1-22-26
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