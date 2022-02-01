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Оценка влияния димефосфона на активность перестроечных процессов в костной ткани в условиях экспериментального остеопороза

Роза Юрьевна Ильина, Любовь Рустемовна Мухамеджанова, Родион Арсланович Дзамуков, Лилия Евгеньевна Зиганшина

Аннотация


Приведены результаты экспериментальных исследований на взрослых крысах Вистар, которым в течение 90 дней вводили галоперидол в дозах от 15 до 5 мг в сутки и димефосфон в дозе 208 мг/кг (внутрь). Изменения в костной ткани оценивали методом гистоморфометрии (измерение толщины кортикальной пластинки, трабекул губчатого вещества и площади межтрабекулярного пространства костной ткани). Показано уменьшение толщины кортикальной пластинки и трабекул губчатого вещества в 2 раза (p < 0,01), а также увеличение площади межтрабекулярного пространства в среднем в 2 раза (p < 0,01), у крыс после применения галоперидола (внутрибрюшинного введения от 15 до 5 мг в сутки по схеме, в течение 90 дней), по сравнению с контрольной группой. Совместное использование галоперидола и димефосфона не дало статистически достоверных отличий в показателях площади межтрабекулярного пространства, толщины трабекул и толщины кортикальной пластинки как по сравнению с контролем, так и по сравнению с группой галоперидола. Однако результаты настоящего исследования позволяют предположить антирезорбтивный эффект димефосфона, выражающийся в незначительном увеличении толщины костных трабекул при совместном приеме галоперидола и димефосфона.

Ключевые слова


остеопороз; галоперидол; димефосфон; гистоморфометрия; костная ткань; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2022-85-1-22-26

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