Влияние алиментарной гипомагнезиемии на показатели периферической крови крыс-самок

Д. В. Блинов, Т. И. Ушакова, Н. А. Макацарян и др., Акушерство, гинекология и репродукция, 11(1), 36 – 48 (2017); doi: 10.17749/2313-7347.2017.11.1.036-048

Л. И. Бугаева, С. А. Лебедева, Т. М. Бундикова и др., Вестник Оренбургского гос. ун-та, 15(134), 32 – 34 (2011).

Г. Б. Дикке, Акушерство, гинекология и репродукция, 11(31), 59 – 67 (2017); doi: 10.17749/2313-7347.2017.11.3.059-068

А. А. Желтова, А. А. С пасов, М. В. Харитонова и др., Вопросы биол., мед. и фармацевт. химии, 4, 26 – 30 (2015).

Е. А. Кост, Справочник по клиническим лабораторным методам исследования, Москва (1968).

Лабораторные методы исследования в клинике: справочник, В. В. Меньшиков (ред.), М.: Медицина (1987).

С. А. Лебедева, А. А. Спасов, Л. И. Бугаева и др., Эксперим. и клин. фармакол., 80(S6), 18 (2017).

А. В. Смирнов, Г. Л. Снигур, М. В. Шмидт и др., Вопр. биол., мед. и фармацевт. химии, № 6, 44 – 50 (2012).

А. А. Спасов, Л. И. Бугаева, С. А. Лебедева и др., Вестник ВолгГМУ, 3(63), 113 – 117 (2017).

А. А. Спасов, Л. И. Бугаева, С. А. Лебедева, Т. М. Бундикова, Фармация и фармакология, № S1, 104 – 105 (2015); doi: 10.19163/2307-9266-2015-3-5s

А. А. Спасов, А. А. Желтова, М. В. Харитонова, Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова, 98(7), 915 – 923 (2012).

А. А. Спасов, А. А. Озеров, И. Н. Иежица и др., Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 151(3), 308 – 310 (2011).

F. Bussiere, E. Cueux, E. Rock, et al., Advanced in Magnesium Research: Nutrition & health: Book Abstracts, 2001, Р. 313 – 314; doi: 10.1016/j.pain.2007.08.010