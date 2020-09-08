Оценка эффективности и переносимости ранозаживляющего геля «Тимогель»

Альбина Васильевна Филатова, Аббасхан Сабирханович Тураев, Улугбек Куркмасович Касымов, Джалол Тургунбаевич Джурабаев, Л. Б. Азимова

Аннотация

Проведено клиническое исследование ранозаживляющей активности и переносимости оригинального препарата «Тимогель», содержащего антибактериальный, антисептический и иммуномодулирующий компоненты. Ранозаживляющую активность и переносимость препарата оценивали в сравнении с препаратом «Левомеколь» у 60 больных с диагнозом «инфекция мягких тканей различной локализации» (карбункул, флегмона, гнойно-некротические поражения стоп, трофические язвы, абсцесс, панариций) на фоне сахарного диабета. При применении тимогеля отмечается достоверное уменьшение площади ран на 70 %, а при назначении левомеколя — на 40 % (p ≤ 0,01). Освобождение раны от гнойно-некротических масс на фоне тимогеля достигалось на 78 %, а при применении левомеколя — на 45 % (p ≤ 0,01). Результат подсчета количества лейкоцитов показал, что на 7 сут после применения препаратов их количество снижается в группе «Тимогель» на 41,3 %, а в группе «Левомеколь» — на 25 %. Тимогель ускоряет течение раневого процесса, способствует очищению раны, появлению грануляций и эпителизации раневой поверхности, обладает хорошей переносимостью и его можно рекомендовать в комплексе мероприятий, для лечения ран на фоне основной базисной терапии при сахарном диабете.