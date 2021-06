Фармакокинетические показатели субстанци НИОХ-14 — нового противооспенного фармакологического вещества

С. С. Маренникова, С. Н. Щелкунов, Патогенные для человека ортопоксвирусы. М., КМК Scientific Press Ltd. (1998). 386 с., ил. ISBN: 5-87317-051-7.

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, ч. 1, Миронов А. Н. (ред.), Гриф и К, Москва (2012). 944 с.

Л. Н. Шишкина, А. Н. Сергеев, А. П. Агафонов и др., Патент RU № 2543338, 27.02.2015, Бюл. № 6.

P. D. Anderson, G. Bokor, J. Pharm. Pract., 25, 521 – 529 (2012).

P. Biagini, C. Thèves, P. Balaresque, et al., N. Engl. J. Med., 367, 2057 – 2059 (2012).

Ya. Chen, A. Amantana, Sh. R. Tyavanagimatt, et al., PLoS One, 6, 8 (2011).

C. R. Damaso, J. J. Esposito, R. C. Condit, et al., Virology, 277, 2, 439 – 449 (2000).

A. L Favier, O. Flusin, S. Lepreux, et al., Case Rep. Dermatol., 3, 3, 186 – 194 (2011).

FDA approves the first drug with an indication for treatment of smallpox, FDA News Release. URL: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm613496.htm (2018).

O. Yu. Mazurkov, A. S. Kabanov, L. N. Shishkina, et al., Journal of General Virology., 97, 1229 – 1239 (2016); doi: 10.1099/jgv.0.000422.

SIGA Technologies, Inc. FDA advisory committee briefing document. Tecovirimat for the treatment of smallpox Disease. Antimicrobial Division Advisory Committee Meeting, May 1, 2018, USA. https://www.fda.gov/media/112808/download (2018).

P. H. Verardi, A. Titong, C. J. Hagen, Hum Vaccin Immunother., 8, 7, 961 – 970 (2012).

G. Yang, D. C. Pevear, M. H. Davies, J. Virol., 79, 20, 3139 – 13149 (2005).

Y. Zhang, M. Huo, J. Zhou, Comput Methods Programs Biomed., 99, 3, 306 – 314 (2010).