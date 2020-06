Лекарственная артериальная гипертензия

Н. С. Волчкова, С. Б. Субханкулова, Лечение и профилактика, № 3, 98 – 102 (2013).

Клинические рекомендации, Артериальная гипертензия у взрослых, Москва (2020).

А. Ю. Николаев, Клин. нефрол., № 2, 68 – 70 (2017).

В. П. Фисенко, Врач, № 12, 8 – 11 (2008).

Д. А. Харкевич, Фармакология, Москва (2017).

М. Ю. Юдина, Е. А. Трошина, Д. Г. Бельцевич, Н. М. Платонова, Альманах клин. мед., 44(4), 501 – 512 (2016); doi: 10.18786/2072-0505-2016-44-4-501-512.

M. Agarwal, N. Thareja, M. Benjamin, et al., Cur. Oncol. Rep., 20(8), 65 (2018); doi: 10.1007/s11912-018-0708-8.

R. Agarwal, Nephrol. Dial. Transplant., 33(10), 1690 – 1698 (2018); doi: 10.1093/ndt/gfx324.

K. R. Beck, G. R. Thompson III, A. Odermatt, Pharmacol. Res., 154, 104311 (2020), doi: 10.1016/j.phrs.2019.104311.

K. R. Beck, L. Telisman, C. J. Van Koppen, et al., J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 199, 105605 (2020); doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105605.

S. Caletti, A. Paini, M. A. Coschignano, et al., Cur. Hypertens. Rep., 20(8), 68 (2018); doi: 10.1007/s11906-018-0871-1.

M. Chaar, J. Kamta, S. Ait-Oudhia, OncoTargets Ther., 11, 6227 – 6237 (2018); doi: 10.2147/OTT.S170138.

S. G. Chrysant, G. S. Chrysant, Expert Opin. Drug Saf., 19(1), 59 – 67 (2020); doi: 10.1080/14740338.2020.1700228.

J. Cohen, A. S. Geara, J. J. Hogan, R. R. Townsend, CardioOncol., 1(2), 240 – 251 (2019), doi: 10.1016/j.jaccao.2019.11.009.

R. Damrongwatanasuk, M. G. Fradley, Cur. Treat Options Cardio. Med., 19, 24 (2017); doi: 10.1007/s11936-017-0524-8.

S. S. Farouk, J. L. Rein, Adv. Chronic Kidney Dis., 27(1), 56 – 66 (2020); doi: 10.1053/j.ackd.2019.08.006.

M. C. Foy, J. Vaishnav, C. J. Sperati, Endocrinol. Metab. Clin. N. Am., 48(4), 859 – 873 (2019); doi: 10.1016/j.ecl.2019.08.013.

Goodman & Gilman’s, The Pharmacological Basis of Therapeutics, L. Brunton, B. Chabner, B. Knollman (eds.), McGraw Hill (2018).

J. E. Goodwin, D. S. Geller, Pediatr. Nephrol., 27(7), 1059 – 1066 (2012); doi: 10.1007/s00467-011-1928-4.

T. Grosser, E. Ricciotti, G. A. FitzGerald, Trends Pharmacol. Sci., 38(8), 733 – 748 (2017); doi: 10.1016/j.tips.2017.05.008.

E. Grossman, F. H. Messerli, Am. J. Med., 125(1), 14 – 22 (2012); doi: 10.1016/j.amjmed.2011.05.024.

J. Herrmann, Cardiol. Clin., 37(4), 365 – 384 (2019); doi: 10.1016/j.ccl.2019.07.003.

J. Herrmann, Nat. Rev. Cardiol. (2020); doi: 10.1038 / s41569-020-0347-2.

J. S. Hirsch, S. Hong, Cur. Treat. Options Cardio. Med., 21(12), 90 (2019); doi: 10.1007/s11936-019-0790-8.

L. Hoskova, I. Malek, L. Kopkan, J. Kautzner, Physiol. Res., 66(2), 167 – 180 (2017); doi: 10.33549/physiolres.933332.

E. A. Jaimes, Semin. Nephrol., 40(2), 49 – 58 (2020); doi: 10.1016/j.semnephrol.2019.12.006.

V. Katsi, N. Magkas, G. Georgiopoulos, et al., J. Hypertens., 37(5), 884 – 901 (2019); doi: 10.1097/HJH.0000000000002006.

S. Khan, K. L. Andrews, J. P. E. Chin-Dusting, Int. J. Mol. Sci., 20(17), 4262 (2019); doi: 10.3390/ijms20174262.

A. King, M. Dimovska, L. Bisoski, Cur. Hypertens. Rep., 20(1), 8 (2018); doi: 10.1007/s11906-018-0807-9.

A. Lovell, M. E. Ernst, Cur. Hypertens. Rep., 19(5), 39 (2017); doi: 10.1007/s11906-017-0736-z.

S. Masi, M. Uliana, M. Gesi, et al., Vasc. Pharmacol., 115, 84 – 88 (2019); doi: 10.1016/jvph.2019.02.002.

P. Mladenka, L. Applova, J. Patocka, et al., Med. Res. Rev., 38(4), 1332 – 1403 (2018); doi: 10.1002/med.21476.

N. B. Moller, C. Budolfsen, D. Grimm, et al., Int. J. Mol. Sci., 20(19), 4712 (2019); doi: 10.3390/ijms20194712.

A. K. Pandey, E. K. Singhi, J. P. Arroyo, et al., Hypertension, 71(2), e1 – e8 (2018); doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10271.

M. Porta, E. Striglia, Int. Emerg. Med., 15(2), 199 – 210 (2020); doi: 10.1007/s.11739-019-02253-7.

G. Pucci, A. Milan, A. Paini, et al., Expert Opin. Biol. Ther., 19(5), 433 – 442 (2019); doi: 10.1080/14712598.2019.1594770.

F. Ruschitzka, J. S. Borer, H. Krum, et al., Eur. Heart J., 38(44), 3282 – 3292 (2017); doi: 10.1093/eurheartj/ehx508.

C. P. Shah, J. S. Moreb, Ther. Adv. Cardivasc. Dis, 13, 1 – 6 (2019); doi: 10.1177/1753944719843435.

C.-C. Szeto, K. Sugano, J.-G. Wang, et al., Gut, 69(4), 617 – 629 (2020); doi: 10.1136/gutjnl-2019-319300.

G. Tini, M. Sarocchi, G. Tocci, et al., Int. J. Cardiol., 281, 133 – 139 (2019); doi: 10/1016/j.icard.2019.01.082.

R. M. Touyz, J. Herrmann, Precision Oncol., 2, 13 (2018); doi: 10.1038/s41698-018-0056-z.

R. M. Touyz, S. M. S. Herrmann, J. Herrmann, J. Am. Soc. Hypertens., 12(6), 409 – 425 (2018); doi: 10.1016/j.jash.2018.03.008.

K. Zirlik, J. Duyster, Oncol. Res. Treat, 41(4), 166 – 171 (2018); doi: 10.1159/000488087.