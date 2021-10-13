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Влияние флупентиксола в сочетании с диазепамом, мексидолом, тимогеном и гипербарической оксигенацией на уровень катехоламинов в крови мышей в условиях иммобилизационного стресса

Светлана Владимировна Кирюхина, Елена Владимировна Говш, Вячеслав Григорьевич Подсеваткин, Дмитрий Александрович Лабунский, Евгения Юрьевна Юрасова, В. А. Колмыков

Аннотация


В опытах на беспородных белых мышах, подвергнутых иммобилизационному стрессу, исследовали динамику изменений нейромедиаторных показателей крови под влиянием антипсихотических лекарственных средств, применяемых в виде монотерапии и в различных схемах сочетания с анксиолитиком, антигипоксантами, иммунокорректором. На фоне 5-дневной иммобилизации грызунов происходил подъем уровня катехоламинов в периферической крови: адреналина — в 3,2 раз, норадреналина — в 4,8 раз, дофамина — в 2,9 раз, серотонина — в 5,4 раз (p < 0,05) относительно интактных животных. В условиях стресса антипсихотические лекарственные средства приводили к снижению плазменных концентраций адреналина, норадреналина, дофамина и серотонина. При этом блокирующее действие флупентиксола на серотонин- и дофаминергическую системы было меньше в 4,16 и 2,17 раз (p < 0,05), соответственно, чем эффект галоперидола. Сочетание флупентиксола с диазепамом вызывало снижение концентрации дофамина ниже значения контроля в 0,75 раз (p < 0,05). Совместное применение флупентиксола с диазепамом, мексидолом, тимогеном, гипербарической оксигенацией приводило к стабилизации баланса плазменных концентраций адреналина и норадреналина, максимально приближая их к уровню интактных животных, при этом содержание дофамина и серотонина снизилось относительно животных, подвергнутых стрессу в 3,9 раз и 1,95 раз (p < 0,05), соответственно. Данный эффект, возможно, обусловлен комплексным воздействием на основные патогенетические механизмы стресс-реакции в виде устранения повреждающего действия гипоксии антигипоксантами, ингибирования перекисного окисления липидов антиоксидантами, иммуномодулирующего эффекта тимогена.

Ключевые слова


стресс; нейромдиаторы; флупентиксол; диазепам; мексидол; тимоген; гипербарическая оксигенация; мыши

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-9-3-7

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