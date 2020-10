Антиагрегантные и антикоагулянтные лекарственные средства: перспективы применения для профилактики и лечения онкологических заболеваний

G. N. Adams, L. Rosenfeldt, M. Frederick, et al., Cancer Res., 75(19), 4235 – 4243 (2015); doi: 10.1158/0008-5472.CAN-15-0964.

A. M. Algra, P. M. Rothwell, Lancet Oncol., 13(5), 518 – 527 (2012); doi: 10.1016/S1470-2045(12)70112-2.

A. Amirkhosravi, S. A. Mousa, M. Amaya, et al., Thromb. Haemost., 90(3), 549 – 554 (2003); doi: 10.1160/TH03-02-0102.

H. Andersen, D. L. Greenberg, K. Fujikawa, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96(20), 11189 – 11193 (1999); doi: 10.1073/pnas.96.20.11189.

S. E. Bailey, O. C. Ukoumunne, E. Shephard, W. Hamilton, Fam. Pract., 34(1), 4 – 10 (2017); doi: 10.1093/fampra/cmw100.

S. J. Bakewell, P. Nestor, S. Prasad, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 100(24), 14205 – 14210 (2003); doi: 10.1073/pnas.2234372100.

P. Ballerini, M. Dovizio, A. Bruno, et al., Front. Pharmacol., 9, 66 (2018); doi: 10.3389/fphar.2018.00066.

E. M. Battinelli, B. A. Markens, R. A. Kulenthirarajan, et al., Blood, 123(1), 101 – 112 (2014); doi: 10.1182/blood-2013-02-485011.

J. W. Blom, C. J. Doggen, S. Osanto, F. R. Rosendaal, JAMA, 293(6), 715 – 722 (2005); doi: 10.1001/jama.293.6.715.

A. Boire, L. Covic, A. Agarwal, et al., Cell, 120(3), 303 – 313 (2005); doi: 10.1016/j.cell.2004.12.018.

L. Borsig, R. Wong, R. O. Hynes, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99(4), 2193 – 2198 (2002); doi: 10.1073/pnas.261704098.

H. Boukerche, O. Berthier-Vergnes, M. Bailly, et al., Blood, 74(3), 909 – 912 (1989).

A. Bruno, M. Dovizio, S. Tacconelli, et al., Cancers (Basel), 10(8), (2018); doi: 10.3390/cancers10080253.

G. Burnstock, F. Di Virgilio, Purinergic Signal, 9(4), 491 – 540 (2013); doi: 10.1007/s11302-013-9372-5.

G. Burnstock, J. M. Boeynaems, Purinergic Signal, 10(4), 529 – 564 (2014); doi: 10.1007/s11302-014-9427-2.

M. Cattaneo, Circulation, 121(1), 171 – 179 (2010); doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.853069.

M. Cattaneo, Hamostaseologie, 35(3), 262 – 266 (2015); doi: 10.5482/HAMO-14-09-0044.

A. Chanakira, P. R. Westmark, I. M. Ong, J. P. Sheehan, Gynecol. Oncol., 145(1), 167 – 175 (2017); doi: 10.1016/j.ygyno.2017.01.022.

D. P. Chew, D. L. Bhatt, S. Sapp, E. J. Topol, Circulation, 103(2), 201 – 206 (2001); doi: 10.1161/01.cir.103.2.201.

M. S. Cho, K. Noh, M. Haemmerle, et al., Blood, 130(10), 1235 – 1242 (2017); doi: 10.1182/blood-2017-02-769893.

S. R. Coughlin, Nature, 407(6801), 258 – 264 (2000); doi: 10.1038/35025229.

S. R. Coughlin, J. Thromb. Haemost., 3(8), 1800 – 1814 (2005); doi: 10.1111/j.1538-7836.2005.01377.x.

M. Dovizio, A. Bruno, S. Tacconelli, P. Patrignani, Recent. Results Cancer Res., 191, 39 – 65 (2013); doi: 10.1007/978-3-642-30331-9_3.

M. Dovizio, T. J. Maier, S. Alberti, et al., Mol. Pharmacol., 84(1), 25 – 40 (2013); doi: 10.1124/mol.113.084988.

M. Dovizio, A. Bruno, A. Contursi, et al., Cancer Metastasis Rev., 37(2 – 3), 455 – 467 (2018); doi: 10.1007/s10555- 018-9730-4.

J. J. Fierro, B. Cave, R. N. Khouzam, Ann. Transl. Med., 7(17), 409 (2019); doi: 10.21037/atm.2019.07.90.

E. Flossmann, P. M. Rothwell, T. British Doctors Aspirin, U. K. T. I. A. A. T., Lancet, 369(9573), 1603 – 1613 (2007); doi: 10.1016/S0140-6736(07)60747-8.

D. Fujimoto, Y. Hirono, T. Goi, et al., Anticancer Res., 28(2A), 847 – 854 (2008).

A. J. Gareau, C. Brien, S. Gebremeskel, et al., Clin. Exp. Metastasis, 35(1 – 2), 25 – 35 (2018); doi: 10.1007/s10585-018-9874-1.

P. Guillem-Llobat, M. Dovizio, A. Bruno, et al., Oncotarget, 7(22), 32462 – 32477 (2016); doi: 10.18632/oncotarget.8655.

M. Haemmerle, R. L. Stone, D. G. Menter, et al., Cancer Cell, 33(6), 965 – 983 (2018); doi: 10.1016/j.ccell.2018.03.002.

K. Harter, M. Levine, S. O. Henderson, West. J. Emerg. Med., 16(1), 11 – 17 (2015); doi: 10.5811/westjem.2014.12.22933.

M. Hashemzadeh, M. Furukawa, S. Goldsberry, M. R. Movahed, Exp. Clin. Cardiol., 13(4), 192 – 197 (2008).

S. E. Haynes, G. Hollopeter, G. Yang, et al., Nat. Neurosci., 9(12), 1512 – 1519 (2006); doi: 10.1038/nn1805.

R. J. Hettiarachchi, S. M. Smorenburg, J. Ginsberg, et al., Thromb. Haemost., 82(2), 947 – 952 (1999).

M. Ikeda, H. Furukawa, H. Imamura, et al., Ann. Surg. Oncol., 9(3), 287 – 291 (2002); doi: 10.1007/BF02573067.

S. Jain, S. Russell, J. Ware, J. Thromb. Haemost., 7(10), 1713 – 1717 (2009); doi: 10.1111/j.1538-7836.2009.03559.x.

S. Jones, R. J. Evans, M. P. Mahaut-Smith, Mol. Pharmacol., 86(3), 243 – 251 (2014); doi: 10.1124/mol.114.092528.

A. Kakkar, R. Hedges, R. Williamson, V. Kakkar, Int. J. Oncol., 6(4), 885 – 888 (1995); doi: 10.3892/ijo.6.4.885.

A. K. Kakkar, M. N. Levine, Z. Kadziola, et al., J. Clin. Oncol., 22(10), 1944 – 1948 (2004); doi: 10.1200/JCO.2004.10.002.

K. I. Kalantzi, M. E. Tsoumani, I. A. Goudevenos, A. D. Tselepis, Expert Rev. Clin. Pharmacol., 5(3), 319 – 336 (2012); doi: 10.1586/ecp.12.19.

A. A. Khorana, C. W. Francis, E. Culakova, et al., J. Thromb. Haemost., 5(3), 632 – 634 (2007); doi: 10.1111/j.1538-7836. 2007.02374.x.

S. J. Kim, J. Y. Shin, K. D. Lee, et al., PLoS One, 6(9), e25103 (2011); doi: 10.1371/journal.pone.0025103.

C. P. Klerk, S. M. Smorenburg, H. M. Otten, et al., J. Clin. Oncol., 23(10), 2130 – 2135 (2005); doi: 10.1200/JCO.2005.03.134.

S. Kohga, M. Kinjo, K. Tanaka, et al., Cancer Res., 41(11 Pt 1), 4710 – 4714 (1981).

J. Kononczuk, A. Surazynski, U. Czyzewska, et al., Cur. Drug Targets, 16(13), 1429 – 1437 (2015); doi: 10.2174/1389450115666140804220441.

R. A. Kotronias, C. S. Kwok, C. W. Wong, et al., Drug Saf., 40(3), 229 – 240 (2017); doi: 10.1007/s40264-016-0481-2.

C. Leon, C. Ravanat, M. Freund, et al., Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 23(10), 1941 – 1947 (2003); doi: 10.1161/01.ATV.0000092127.16125.E6.

R. Lever, C. P. Page, Nat. Rev. Drug Discov., 1(2), 140 – 148 (2002); doi: 10.1038/nrd724.

A. M. Lincoff, R. M. Califf, E.J. Topol, J. Am. Coll. Cardiol., 35(5), 1103 – 1115 (2000); doi: 10.1016/s0735-1097(00)00554-4.

A. S. Lonsdorf, B. F. Kramer, M. Fahrleitner, et al., J. Biol. Chem., 287(3), 2168 – 2178 (2012); doi: 10.1074/jbc.M111.269811.

F. Macbeth, S. Noble, J. Evans, et al., J. Clin. Oncol., 34(5), 488 – 494 (2016); doi: 10.1200/JCO.2015.64.0268.

D. Massi, A. Naldini, C. Ardinghi, et al., Hum. Pathol., 36(6), 676 – 685 (2005); doi: 10.1016/j.humpath.2005.04.008.

L. Mauri, D. J. Kereiakes, R. W. Yeh, et al., N. Engl. J. Med., 371(23), 2155 – 2166 (2014); doi: 10.1056/NEJMoa1409312.

J. L. Mega, T. Simon, Lancet, 386(9990), 281 – 291 (2015); doI: 10.1016/S0140-6736(15)60243-4.

V. S. Muniz, R. Baptista-Dos-Reis, C. F. Benjamim, et al., PLoS One, 10(10), e0139805 (2015); doi: 10.1371/journal.pone.0139805.

B. Nieswandt, S. P. Watson, Blood, 102(2), 449 – 461 (2003); doi: 10.1182/blood-2002-12-3882.

M. Parikka, L. Nissinen, T. Kainulainen, et al., Exp. Cell. Res., 312(8), 1431 – 1438 (2006); doi: 10.1016/j.yexcr.2006.01.015.

P. Patrignani, C. Patrono, Biochim. Biophys. Acta, 1851(4), 422 – 432 (2015); doi: 10.1016/j.bbalip.2014.09.016.

P. Patrignani, C. Patrono, J. Am. Coll. Cardiol., 68(9), 967 – 976 (2016); doi: 10.1016/j.jacc.2016.05.083.

L. M. Pedersen, N. Milman, Eur. Respir. J., 9(9), 1826 – 1830 (1996); doi: 10.1183/09031936.96.09091826.

J. Rivera, M. L. Lozano, L. Navarro-Nunez, V. Vicente, Haematologica, 94(5), 700 – 711 (2009); doi: 10.3324/haematol.2008.003178.

P. M. Rothwell, M. Wilson, C. E. Elwin, et al., Lancet, 376(9754), 1741 – 1750 (2010); doi: 10.1016/S0140-6736(10)61543-7.

P. M. Rothwell, F. G. Fowkes, J. F. Belch, et al., Lancet, 377(9759), 31 – 41 (2011); doi: 10.1016/S0140-6736(10)62110-1.

P. M. Rothwell, J. F. Price, F. G. Fowkes, et al., Lancet, 379(9826), 1602 – 1612 (2012); doi: 10.1016/S0140-6736(11)61720-0.

S. Sarangi, A. Pandey, A. L. Papa, et al., Med. Oncol., 30(2), 567 (2013); doi: 10.1007/s12032-013-0567-y.

K. Sasaki, K. Kawai, N. H. Tsuno, et al., World J. Surg., 36(1), 192 – 200 (2012); doi: 10.1007/s00268-011-1329-7.

D. J. Schneider, Br. J. Clin. Pharmacol., 72(4), 672 – 682 (2011); doi: 10.1111/j.1365-2125.2010.03879.x.

K. Schror, J. M. Siller-Matula, K. Huber, Fundam. Clin. Pharmacol., 26(1), 39 – 46 (2012); doi: 10.1111/j.1472-8206.2011.00986.x.

S. Schupke, R. Hein-Rothweiler, K. Mayer, et al., Thromb. Haemost., 119(9), 1539 – 1545 (2019); doi: 10.1055/s-0039-1692423.

M. Schwarz, G. Meade, P. Stoll, et al., Circ. Res., 99(1), 25 – 33 (2006); doi: 10.1161/01.RES.0000232317.84122.0c.

V. Serebruany, J. Floyd, D. Chew, Am. J. Ther., (2010); doi: 10.1097/MJT.0b013e3181e9b675.

D. L. Simmons, R. M. Botting, T. Hla, Pharmacol. Rev., 56(3), 387 – 437 (2004); doi: 10.1124/pr.56.3.3.

G. Sitia, R. Aiolfi, P. Di Lucia, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 109(32), E2165 – 2172 (2012); doi: 10.1073/pnas.1209182109.

J. S. Song, C. M. Kang, C. K. Park, H. K. Yoon, Exp. Lung Res., 39(8), 336 – 348 (2013); doi: 10.3109/01902148. 2013.820809.

R. L. Stone, A. M. Nick, I. A. McNeish, et al., N. Engl. J. Med., 366(7), 610 – 618 (2012); doi: 10.1056/NEJMoa1110352.

S. Taucher, A. Salat, M. Gnant, et al., Thromb. Haemost., 89(6), 1098 – 1106 (2003).

M. J. Thun, E. J. Jacobs, C. Patrono, Nat. Rev. Clin. Oncol., 9(5), 259 – 267 (2012); doi: 10.1038/nrclinonc.2011.199.

M. Ungerer, G. Munch, Thromb. Haemost., 110(5), 868 – 875 (2013); doi: 10.1160/TH13-02-0084.

C. L. Wagner, M. A. Mascelli, D. S. Neblock, et al., Blood, 88(3), 907 – 914 (1996).

A. Wang, Expert Opin Pharmacother, 16(16), 2509 – 2522 (2015); doi: 10.1517/14656566.2015.1099629.

Y. Wang, Y. Sun, D. Li, et al., PLoS One, 8(11), e80780 (2013); doi: 10.1371/journal.pone.0080780.

S. D. Wiviott, E. M. Antman, C. M. Gibson, et al., Am. Heart. J., 152(4), 627 – 635 (2006); doi: 10.1016/j.ahj.2006.04.012.

M. Z. Wojtukiewicz, D. Hempel, E. Sierko, et al., Cancer Metastasis Rev., 36(2), 305 – 329 (2017); doi: 10.1007/s10555-017-9683-z.

X. R. Xu, D. Zhang, B. E. Oswald, et al., Crit. Rev. Clin. Lab. Sci., 53(6), 409 – 430 (2016); doi: 10.1080/10408363.2016.1200008.

M. L. Yap, J. D. McFadyen, X. Wang, et al., Theranostics, 7(10), 2565 – 2574 (2017); doi: 10.7150/thno.19900.

M. L. Yap, J. D. McFadyen, X. Wang, et al., Theranostics, 9(4), 1154 – 1169 (2019); doi: 10.7150/thno.29146.

N. Zhang, W. Lou, F. Ji, et al., J. Cancer Res. Clin. Oncol., 142(8), 1807 – 1816 (2016); doi: 10.1007/s00432-016-2131-6.

F. Zhao, L. Li, L. Guan, et al., Cancer Let., 344(1), 62 – 73 (2014); doi: 10.1016/j.canlet.2013.10.019.

W. Zhong, S. Chen, Y. Qin, et al., Oncotarget, 8(62), 104855 – 104866 (2017); doi: 10.18632/oncotarget.20418.