Клинико-фармакологические аспекты лекарственно- индуцированного синдрома удлиненного интервала QT

Л. А. Балыкова, С. А. Ивянский, Е. С. Самошкина и др., Педиатрия (Прил. к ж. Consilium Medicum), № 4, 78 – 83 (2017).

А. А. Быкова, М. И. Чашкина М. В. Серова и др., Кардиол. и сердечно-сосуд. хирургия, 12(2), 146 – 151 (2019).

Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Версия 7 (03.06.2020) [Electronic resourse]. 2020. URL: https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/584/original/03062020_MR_COVID-19_v7.pdf.

О. А. Демидова, Е. В. Ших, А. Д. Исмагилов, Ж. М. Сизова, Безопасность и риск фармакотер., № 3, 117 – 125 (2017).

Л. С. Засимова, ЭКО, 46(9), 113 – 122 (2016).

А. Д. Исмагилов, Е. В. Ших, Ж. М. Сизова, М. А. Выжигина, Вестник анестезиол. и реаниматол., 14(5), 59 – 65 (2017).

В. А. Качнов, В. В. Тыренко, С. Н. Колюбаева и др., РМЖ. Медицинское обозрение, 10(I), 18 – 22 (2019).

С. В. Модел, А. В. Кузьмина, Г. М. Галстяни др., Гематол. и трансфузиол., 60(2), 44 – 51 (2015).

О. Д. Остроумова, И. В. Голобородова, Consilium Med., 21(5), 62 – 67 (2019); doi: 10.26442/20751753.2019.5.190415.

K. Ashida, T. Mine, T. Kodanietal, J Cardiol Cases, 11(5), 147 – 149 (2015); doi: 10.1016/j.jccase.2015.02.005.

A. Bavle, Asian J. Psychiatr., 16, 63 – 64 (2015); doi: 10.1016/j.ajp.2015.06.001.

S. R. Beach, C. M. Celano, A. M. Sugrue, Psychosomatics, 59(2), 105 – 122 (2018); doi: 10.1016/j.psym.2017.10.009.

J. D. Brown, L. Lim, S. Koningb, Med. Mycol. Case Rep., 4, 23 – 25 (2014); doi: 10.1016/j.mmcr.2014.03.001.

L. X. Cubeddu, Cur. Cardiol. Rev., 12(2), 141 – 154 (2016); doi: 10.2174/1573403x12666160301120217.

M. L. De Bruin, P. N. Langendijk, R. P. Koopmans, et al., Br. J. Clin. Pharmacol., 63(2), 216 – 223 (2007); doi: 10.1111/j.1365-2125.2006.02722.x.

DSM Group. Фармацевтический рынок России, Март (2020); URL: https://dsm.ru/docs/analytics/march_2020_pharmacy_analysis.pdf.

R. DeVecchis, C. Ariano, G. Di Biase, M. Noutsias, J. Clin. Med. Res., 10(7), 593 – 600 (2018); doi: 10.14740/jocmr3470w.

C. Du, A. El Harchi, H. Zhang, J. C. Hancox, Physiol. Rep., 1(6), e00175 (2013); doi: 10.1002/phy2.175.

J. Duan, J. Tao, M. Zhai, et al., Oncotarget, 9(39), 25738 – 25749 (2018); doi: 10.18632/oncotarget.25008.

G. Frommeyer, C. Fischer, C. Ellermann, et al., Cardiovasc. Toxicol., 17(4), 451 – 457 (2017); doi: 10.1007/s12012-017- 9403-5.

A. Gérard, S. Romani, A. Fresse, et al. [published online ahead of print, 2020 May 7], Therapie (2020); S0040- 5957(20)30091-3. doi:10.1016/j.therap.2020.05.002.

J. R. Giudicessi, M. J. Ackerman, M. Camilleri, Neurogastroenterol. Motil., 30(6), e13302 (2018); doi: 10.1111/nmo.13302.

P. Ifteni, C. U. Correll, V. Burtea, et al., Schizophr. Res., 155(1 – 3), 72 – 76 (2014); doi: 10.1016/j.schres.2014.03.011.

G. K. Isbister, C. B. Page, Br. J. Clin. Pharmacol., 76(1), 48 – 57 (2013); doi: 10.1111/bcp.12040.

L. Jankelson, G. Karam, M. L. Becker, et al. [published online ahead of print, 2020 May 11], Heart Rhythm. (2020); doi: 10.1016/j.hrthm.2020.05.008.

A. Kapoor, R. B. Sekar, N. F. Hansen, et al., Am. J. Hum. Genet., 94(6), 854 – 869 (2014); doi: 10.1016/j.ajhg.2014.-05.001.

D. G. Katritsis, B. J. Gersh, A. J. Camm, Long QT syndrome, In: Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines, 2nd ed., Oxford University Press, New York (2016).

A. Konstantopoulou, S. Tsikrikas, D. Asvestas, et al., World J. Cardiol., 5(6), 175 – 185 (2013); doi: 10.4330/wjc.v5.i6.175.

D. Y. Lee, T. Trinh, S. K. Roy, Tex. Heart Inst. J., 44(5), 366 – 369 (2017); doi: 10.14503/THIJ-16-6040.

S. E. Lipshultz, J. D. Wilkinson, B. Thompson, et al., J. Am. Coll Cardiol., 70(18), 2240 – 2247 (2017); doi: 10.1016/j.jacc.2017.09.008.

N. J. Mercuro, C. F. Yen, D. J. Shim, et al. [published online ahead of print, 2020 May 1], JAMA Cardiol., e201834 (2020); doi:10.1001/jamacardio.2020.1834.

G. Michels, M. Kochanek, R. Pfister, Med. Klin. Intensiv Med. Notfmed., 111(4), 302 – 309 (2016); doi: 10.1007/s00063-015-0071-6.

S. F. Molloy, J. Bradley, N. Karunaharanetal, AIDS, 32(15), 2259 – 2261 (2018); doi: 10.1097/QAD.0000000000001961.

M. Molokhia, A. Pathak, Br. J. Clin. Pharmacol., 66(3), 386 – 395 (2008); doi: 10.1111/j.1365-2125.2008.03229.x.

E. M. Mortensen, E. A. Halm, M. J. Pugh, et al., JAMA, 311(21), 2199 – 2208 (2014); doi:10.1001/jama.2014.4304.

M. N. Niemeijer, M. E. van den Berg, M. Eijgelsheim, et al., Drug Saf., 38(10), 855 – 867 (2015); doi: 10.1007/s40264- 015-0316-6.

H. Okayasu, Y. Ozeki, K. Fujiietal, Pharmacopsychiatry, 45(7), 279 – 283 (2012); doi: 10.1055/s-0032-1308969.

H. Okayasu, Y. Ozeki, K. Fujii, et al., Psychiatry Investig., 16(2), 159 – 166 (2019); doi: 10.30773/pi.2018.12.11.

Y. Pasternak, N. Shechter, R. Loebstein, et al., Acta Paediatr., 108(6), 1128 – 1132 (2019); doi: 10.1111/apa.14652.

A. Porta-Sanchez, C. Gilbert, D. Spears, et al., J. Am. Heart Assoc., 6(12), e007724 (2017); doi: 10.1161/JAHA.117.007724.

A. H. Ramirez, C. M. Shaffer, J. T. Delaney, et al., Pharmacogenom. J., 13(4), 325 – 329 (2013); doi: 10.1038/tpj.2012.14.

D. M. Roden, J. Physiol., 594(9), 2459 – 2468 (2016); doi: 10.1113/JP270526.

G. Sarganas, Е. Garbe, А. Klimpel, et al., EP Europace, 16(1), 101 – 108 (2014); doi: 10.1093/europace/eut214.

P. J. Schwartz, R. L. Woosley, J. Am. Coll Cardiol., 67(13), 1639 – 1650 (2016); doi: 10.1016/j.jacc.2015.12.063.

A. Shah, T. Yousuf, J. Ziffra, et al., J. Cardiol. Cases, 12(4), 126 – 129 (2015); doi: 10.1016/j.jccase.2015.06.002.

T. F. Simpson, J. W. Salazar, E. Vittinghoff, et al., JAMA Int. Med., 180(5), 698 – 706; doi: 10.1001/jamainternmed.2020.0148

S. Snitker, R. M. Doerfler, E. Z. Soliman, et al., Clin. J. Am. Soc. Nephrol., 12(9), 1409 – 1417 (2017); doi: 10.2215/CJN.12991216.

K. Y. Tay, M. B. Ewald, F. T. Bourgeois, Pharmacoepidemiol Drug Saf, 23(1), 9 – 17 (2014); doi: 10.1002/pds.3455.

N. Thalambedu, Y. Khan, Cureus, 11(7), e5162 (2019); doi: 10.7759/cureus.5162.

S. H. Thomas, E. R. Behr, Br. J. Clin. Pharmacol., 81(3), 420 – 427 (2016); doi: 10.1111/bcp.12726.

J. E. Tisdale, H. A. Jayes, J. R. Kingery, et al., Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes, 6(4), 479 – 487 (2013); doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000152.

J. E. Tisdale, Can. Pharm. J., 149(3), 139 – 152 (2016); doi: 10.1177/1715163516641136.

M. A. Valentino, A. Panakos, L. Ragupathi, et al., Cardiovasc. Toxicol., 17(3), 260 – 266 (2017); doi: 10.1007/s12012-016-9380-0.

R. A. Wayne, K. T. Murray, K. Hall, et al., New Engl. J. Med., 366(20), 1881 – 1890 (2012); doi: 10.1056/NEJMoa1003833.

R. Woosley, K. Romero, Crediblemeds.org QT drugs List (2016), AZCERT, Inc. [Electronic resource]. URL: https://crediblemeds.org. Access date: 24.08.2019.

W. Zaręba, JACC Clin Electrophysiol, 2(7), 775 – 776 (2016); doi: 10.1016/j.jacep.2016.07.013.

J. D. Zeuli, J. W. Wilson, L. L. Estesa, Antimicrob. Agents Chemother., 57(3), 1121 – 1127 (2013); doi:10.1128/AAC.00958-12.

Y. Zhang, W. S. Post, D. Dalal, et al., Arch. Intern. Med., 171(19), 1727 – 1733 (2011); doi: 10.1001/archinternmed.2011.433.

K. Zhang, D. Zhi, T. Huang, et al., Cell Physiol. Biochem., 34(3), 691 – 702 (2014); doi: 10.1159/000363034.

M. Zolezzi, L. Cheung, Neuropsychiatr. Dis. Treat., 15, 105 – 114 (2019); doi: 10.2147/NDT.S186474.