Влияние цитофлавина на антиоксидантный статус пациентов с розацеа легкой и средней степени тяжести
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
Е. В. Агафонова, Л. С. Круглова, М. А. Авагумян, Вестник новых мед. технол., 25(4), 137 – 144 (2018); doi: 10.24411/1609-2163-2018-16297.
Д. А. Бондаренко, Д. В. Смирнов, Н. В. Симонова и др., Онкология. Ж. им. П. А. Герцена, 7(6), 40 – 44 (2018); doi: 10.17116/onkolog2018706140.
А. В. Давыдова, А. Л. Бакулев, А. В. Моррисон, М. А. Леонова, Саратовский научно-мед. ж., 9(3), 561 – 565 (2013).
О. В. Дикова, Дис. докт. мед. наук, Саранск (2011).
В. А. Доровских, Н. В. Симонова, Н. В. Коршунова, Адаптогены в регуляции холодового стресса, Saabrucken (2013).
В. А. Доровских, Н. В. Симонова, Д. И. Переверзев и др., Бюл. физиол. и пат. дыхания, № 63, 75 – 79 (2017); doi: 10.12737/article 58e45635ed6673.27662564.
Р. Ж. Киселевич, С. И. Скварко, Лаб. дело, № 8, 473 – 475 (1972).
В. Г. Колб, В. С. Камышников, Клин. биохимия, Минск (1976).
Н. Д. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, Лаб. дело, № 1, 16 – 18 (1988).
Д. И. Ласеев, О. В. Дикова, Клин. мед., 90(2), 50 – 53 (2012).
О. Ю. Олисова, М. И. Додина, Н. Е. Кушлинский, Клин. дерматол. и венерол., 10(1), 49 – 55 (2012).
Ю. П. Орлов, Коррекция реологических расстройств с использованием растворов сукцинатов (обмен опытом), Санкт-Петербург (2016).
Н. В. Симонова, Вестник Красноярского гос. аграрного универ., 2(29), 119 – 124 (2009).
Н. В. Симонова, В. А. Доровских, Д. А. Бондаренко и др., Эксперим. и клин. фармакол., 81(7), 29 – 33 (2018); doi: 10.30906/0869-2092-2018-81-7-29-33.
Н. В. Симонова, В. А. Доровских, Л. А. Носаль и др., Амурский мед. ж., 4(28), 45 – 49 (2019); doi: 10.22448/AMJ.2019.4.45-49.
Н. В. Симонова, В. А. Доровских, А. В. Кропотов и др., Амурский мед. ж., 4(24), 50 – 53 (2018); doi: 10.22448/AMJ.2018.4.50-53.
И. Д. Стальная, Л. А. Романова, Современные методы в биохимии, Медицина, Москва (1977), сс. 64 – 65.
И. Д. Стальная, Современные методы в биохимии, Медицина, Москва (1977), сс. 63 – 64.
И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили, Современные методы в биохимии, Медицина, Москва (1977), сс. 66 – 68.
А. А. Шаршунова, Л. С. Круглова, К. В. Котенко, Г. В. Софинская, Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 16(6), 284 – 290 (2017); doi: 10.18821/1681-3456-2017-16-6-284-290.
Е. С. Ярмолик, Мед. новости, № 3, 70 – 73 (2016).
N. Dlova, A. Mosam, J. Clin. Exp. Dermatol., 42, 670 – 673 (2017); doi: 10.1111/ced.13177.
I. Liguori, G. Russo, F. Curcio, Clin. Interv. Aging., 13, 757 – 772 (2018); doi: 10.2147/CIA.S158513.
J. Tan, H. Schofer, E. Araviiskaia, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., 30, 428 – 434 (2016); doi: 10.1111/jdv.13556.
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2020-83-7-32-37
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2020
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через почтовые каталоги агентства «Роспечать» и Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Информнаука», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Россия, 127238 Москва, а/я 42
ИД «Фолиум», журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология»
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru