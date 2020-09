Принципы действия антидиарейных средств

А. И. Павлов, А. В. Хованов, Ж. В. Фадина, Эффект. фармакотер., № 2, 54 – 62 (2019).

А. И. Павлов, А. В. Хованов, А. К. Хаваншанов и др., Совр. мед., 15(3), 45 – 49 (2019).

Ф. С. Флуер, А. В. Кудрявцева, С. И. Титарев и др., Ж. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. (ЖМЭИ), 3, 71 – 77 (2017); doi: 10.36233/0372-9311-2017-3-71-77.

Д. А. Харкевич, Фармакология, ГЭОТАР-Медиа, Москва (2017), сс. 368 – 396.

V. Andresen, V. M. Montori, J. Keller, et al., Clin. Gastroenterol. Hepatol., 6(5), 545 – 555 (2008); doi: 10.1016/j.cgh.2007.12.015.

J. Andreyev, P. Ross, C. Donnellan, et al., Lancet Oncol., 15(10), e447 – 460 (2014); doi: 10.1016/S1470-2045(14)70006-3.

K. E. Barrett, S. J. Keely, Annu. Rev. Physiol., 62, 535 – 572 (2000); doi: 10.1146/annurev.physiol.62.1.535.

J. Berkes, V. K. Viswanathan, S. D. Savkovic, et al., Gut, 52(3), 439 – 451 (2003); doi: 10.1136/gut.52.3.439.

R. J. Bergeron, J. Wiegand, T. L. Fannin, Dig. Dis. Sci., 46(12), 2615 – 2623 (2001); doi: 10.1023/a:1012750723644.

R. J. Bergeron, J. Wiegand, J. S. McManis, et al., J. Med. Chem., 44(2), 232 – 244 (2001); doi: 10.1021/jm000277+.

I. M. J. Bovee-Oudenhoven, M. L. G. Lettink-Wissink, W. V. Doesburg, et al., Gastroenterology, 125(2), 469 – 476 (2003); doi: 10.1016/s0016-5085(03)00884-9.

E. Caci, A. Caputo, A. Hinzpeter, et al., Biochem. J., 413(1), 135 – 142 (2008); doi: 10.1042/BJ20080029.

S. X. Cheng, Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 303(1), 60 – 70 (2012); doi: 10.1152/ajpgi.00425.2011.

S. X. Cheng, World J. Gastroenterol., 22(9), 2711 – 2724 (2016); doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2711.

S. X. Cheng, H. X. Bai, R. Gonzalez-Peralta, et al., J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 56(6), 641 – 644 (2013); doi: 10.1097/MPG.0b013e3182868946.

S. X. Cheng, J. P. Geibel, S. C. Hebert, Gastroenterology, 126(1), 148 – 158 (2004); doi: 10.1053/j.gastro.2003.10.064.

S. X. Cheng, Y. L. Lightfoot, T. Yang, et al., FEBS Let., 588(22), 4158 – 4166 (2014); doi: 10.1016/j.febslet.2014.05.007.

S. X. Cheng, M. Okuda, A. E. Hall, et al., Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 283(1), 240 – 250 (2002); doi: 10.1152/ajpgi.00500.2001.

P. G. Clay, R. D. Crutchley, Infect. Dis. Ther., 3(2), 103 – 122 (2014); doi: 10.1007/s40121-014-0047-5.

R. D. Crutchley, J. Miller, K. W. Garey, Ann. Pharmacother., 44(5), 878 – 884 (2010); doi: 10.1345/aph.1M658.

R. Dadu, M. I. Hu, C. Cleeland, et al., Thyroid, 25(10), 1085 – 1090 (2015); doi: 10.1089/thy.2015.0166.

P. Deepak, E. D. Ehrenopreis, Diabets Trer., 10(9), 1879 – 1892 (2019); doi: 10.1016/j.disamonth.2011.05.005.

E. Delpire, J. Lu, R. England, et al., Nat. Genet., 22(2), 192 – 195 (1999); doi: 10.1038/9713.

D. F. Duarte, Rev. Bras. Anestesiol., 55(1), 135 – 146 (2005).

J. Foulke-Abel, J. In, O. Kovbasnjuk, et al., Exp. Biol. Med. (Maywood), 239(9), 1124 – 1134 (2014); doi: 10.1177/1535370214529398.

J. J. Galligan, H. I. Akbarali, Am. J. Gastroenterol. Supple., 2(1), 17 – 21 (2014); doi: 10.1038/ajgsup.2014.5.

J. Geibel, K. Sritharan, R. Geibel, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103(25), 9390 – 9397 (2006); doi: 10.1073/pnas.0602996103.

C. M. Gelbmann, C. D. Schteingart, S. M. Thompson, et al., J. Clin. Invest., 95(6), 2831 – 2839 (1995); doi: 10.1172/JCI117988.

R. K. Gill, A. Borthakur, K. Hodges, et al., J. Clin. Invest., 117(2), 428 – 437 (2007); doi: 10.1172/JCI29625.

R. K. Gill, S. Saksena, S. Tyagi, et al., Gastroenterology, 128(4), 962 – 974 (2005); doi: 10.1053/j.gastro.2005.02.011.

Goodman and Gilmans. The Pharmacological Basis of Therapeutics, L. L. Brunton, R. Hilar-Dandan, B. C. Knollemann (eds.), Megraw-Hill (2018).

M. Gordon, A. Akobeng, Arch. Dis. Child., 101(3), 234 – 240 (2016); doi: 10.1136/archdischild-2015-309676.

N. Halaihel, V. Liévin, J. M. Ball, et al., J. Virol., 74(20), 9464 – 9470 (2000); doi: 10.1128/jvi.74.20.9464-9470.2000.

A. M. Harrington, M. Castro, A. Erickson, et al., Sensory Afferent Nerves Innervating the Gastrointestinal Tractin Health and Disease, Elsevier, London (2018); doi: 10.1016/B978-0-12-809954-4.00017-7.

G. Hecht, K. Hodges, R. K. Gill, et al., Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 287(2), G 370 – 378 (2004); doi: 10.1152/ajpgi.00432.2003.

S. J. Hempson, K. Matkowskyj, A. Bansal, et al., Gastroenterology, 138(7), 2410 – 2417 (2010); doi: 10.1053/j.gastro.2010.02.050.

P. Holzer, Regul. Pept., 155(1 – 3), 11 – 17 (2009); doi: 10.1016/j.regpep.2009.03.012.

C. A. Howell, E. Markaryan, V. Allgar, et al., BMJ Open Gastro., 6, e000287 (2019); doi:10.1136/bmjgast-2019-000287.

C. A. Howell, S. V. Mikhalovsky, E. N. Markaryan, et al., Sci. Reports, 9(1), 5629 (2019); doi:10.1038/s41598-019-42176-z.

P. B. Jeppesen, R. Gilroy, M. Pertkiewicz, et al., Gut, 60(7), 902 – 914 (2011); doi: 10.1136/gut.2010.218271.

P. B. Jeppesen, M. Pertkiewicz, B. Messing, et al., Gastroenterology, 143(6), 1473 – 1481e3 (2012); doi: 10.1053/j.gastro.2012.09.007.

P. B. Jeppesen, E. L. Sanguinetti, A. Buchman, et al., Gut, 54(9), 1224 – 1231 (2005); doi: 10.1136/gut.2004.061440.

F. Jouret, J. Wu, M. Hull, et al., J. Cell. Sci., 126 (Pt 22), 5132 – 5142 (2013); doi: 10.1242/jcs.127555.

M. J. Kaleman, M. K. Pugsley (eds.), Adv. Issue Resol. Safety Pharmacol., 77 – 101 (2019); doi: 10.1016/B978-0-12-812206-8.00005-4.

E. A. Ko, B.-J. Jin, W. Namkung, et al., Gut, 63(7), 1120 – 1129 (2014); doi: 10.1136/gutjnl-2013-305663.

K. Krishnan, B. Arnone, A. Buchman, Inflamm. Bowel. Dis., 17(1), 410 – 422 (2011); doi: 10.1002/ibd.21316.

C. B. Larmonier, D. Laubitz, R. D. Thurston, et al., Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 300(6), 998 – 1009 (2011); doi: 10.1152/ajpgi.00073.2011.

A. J. Lembo, B. E. Lacy, M. J. Zuckerman, et al., N. Engl. J. Med., 374(3), 242 – 253 (2016); doi: 10.1056/NEJMoa1505180.

X. Li, H. Zhang, A. Cheong, et al., J. Physiol., 556(Pt. 3), 791 – 804 (2004); doi: 10.1113/jphysiol.2004.060921.

R. Lin, R. Murtazina, B. Cha, et al., Gastroenterology, 140(2), 560 – 571 (2011); doi: 10.1053/j.gastro.2010.10.042.

A. P. Liou, Y. Sei, X. Zhao, et al., Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 300(4), 538 – 546 (2011); doi: 10.1152/ajpgi.00342.2010.

O. Lundgren, A. T. Peregrin, K. Persson, et al., Science, 287(5452), 491 – 495 (2000); doi: 10.1126/science.287.5452.491.

T. Ma, J. R. Thiagarajah, H. Yang, et al., J. Clin. Invest., 110(11), 1651 – 1658, (2002); doi: 10.1172/JCI16112.

R. J. MacLeod, Lab. Invest., 93(5), 520 – 527 (2013); doi: 10.1038/labinvest.2013.51.

L. J. MacVinish, M. E. Hickman, D. A. Mufti, et al., J. Physiol., 510(Pt 1), 237 – 247 (1998); doi: 10.1111/j.1469-7793.1998.237bz.x.

K. Matkowskyj, S. V. Royan, A. Blunier, Gut, 58(9), 1201 – 1206 (2009); doi: 10.1136/gut.2008.163832.

M. Medani, D. Collins, H. M. Mohan, et al., Life Sci., 122, 87 – 91 (2015); doi: 10.1016/j.lfs.2014.12.017.

N. A. Philip, N. Ahmed, C. S. Pitchumoni, J. Clin. Gastroenterol., 51(2), 111 – 117 (2017); doi: 10.1097/MCG.0000000000000752.

N. M. Tauc, M. Cougnon, et al., Br. J. Pharmacol., 171(15), 3716 – 3727 (2014); doi: 10.1111/bph.12726.

P. A. Rufo, D. Merlin, M. Riegler, et al., J. Clin. Invest., 100(12), 3111 – 3120 (1997); doi: 10.1172/JCI119866.

L. R. Schiller, Cur. Gastroenterol. Rep., 19(5), 18 (2017); doi: 10.1007/s11894-017-0557-x.

L. Schiller, A. C. Santa, S. Morawski, et al., Gastroenterology, 89(5), 982 – 988 (1985).

N.-S. Seo, C. Q-Y Zeng, J. M. Hyser, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105(26), 8811 – 8818 (2008); doi: 10.1073/pnas.0803934105.

R. D. Singh, S. J. Gibbons, S. A. Saravanaperumal, et al., J. Physiol., 592(18), 4051 – 4068 (2014); doi: 10.1113/jphysiol.2014.277152.

N. D. Sonawane, D. Zhao, O. Zegarra-Moran, et al., Gastroenterology, 132(4), 1234 – 1244 (2007); doi: 10.1053/j.gastro.2007.02.018.

C. F. Spraggs, K. T. Bunce, J. Pharm. Pharmacol., 35(5), 321 – 322 (1983).

S. B. Subramanya, V. M. Rajendran, P. Srinivasan, et al., Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 293(4), G 857 – 863 (2007); doi: 10.1152/ajpgi.00462.2006.

X. Sun, S. A. Hirota, Mol. Immunol., 63(2), 193 – 202 (2015); doi: 10.1016/j.molimm.2014.09.005.

A. Szilagyi, I. Shrier, Aliment. Pharmacol. Ther., 15(12), 1889 – 1897 (2001); doi: 10.1046/j.1365-2036.2001.01114.x.

J. R. Thiagarajah, T. Broadbent, E. Hsieh, et al., Gastroenterology, 126(2), 511 – 519 (2004); doi: 10.1053/j.gastro.2003.11.005.

J. R. Thiagarajah, M. Donowitz, A. S. Verkman, Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol., 12(8), 446 – 457 (2015); doi: 10.1038/nrgastro.2015.111.

J. R. Thiagarajah, E. A. Ko, L. Tradtrantip, et al., Clin. Gastroenterol. Hepatol., 12(2), 204 – 209 (2014); doi: 10.1016/j.cgh.2013.12.001.

N. M. Walker, J. E. Simpson, J. M. Brazill, et al., Gastroenterology, 136(3), 893 – 901 (2009); doi: 10.1053/j.gastro.2008.11.016.

Y. Wang, R. Chandra, L. A. Samsa, et al., Am. J. Physio.l Gastrointest. Liver Physiol., 300(4), 528 – 537 (2011); doi: 10.1152/ajpgi.00387.2010.

S. M. Wilhelm, M. Lipari, J. K. Kulik, et al., Ann. Pharmacother., 48(9), 1209 – 1213 (2014); doi: 10.1177/1060028014537468.

H. Wulff, N. A. Castle, Expert Rev. Clin. Pharmacol., 3(3), 385 – 396 (2010); doi: 10.1586/ecp.10.11.

S. Yeruva, K. Farkas, J. Hubricht, et al., Inflamm. Bowel Dis., 16(7), 1149 – 1161 (2010); doi: 10.1002/ibd.21183.