Теоретические предпосылки антиандрогенной терапии COVID-19

J. Adamowicz, K. Juszczak, T. Drewa, Med. Hypotheses, 140, 109751 (2020); doi: 10.1016/j.mehy.2020.109751.

A. Borghesi, A. Zigliani, R. Masciullo, et al., Radiol. Med., 1 – 4 (2020); doi: 10.1007/s11547-020-01202-1.

C. M. Brown, Q. Xu, N. Okhubo, et al., Endocrinology, 148(7), 3383 – 3390 (2007); doi: 10.1210/en.2006-1200.

T. Chen, D. Wu, H. Chen, et al., BMJ, 368, m1091 (2020); doi: 10.1136/bmj.m1091.

J. M. Connors, J. H. Levy, Blood, 135(23), 2033 – 2040 (2020); doi: 10.1182/blood.2020006000.

J. P. Dudley, N. T. Lee, Clin. Infect. Dis., (2020); doi: 10.1093/cid/ciaa354.

M. Frink, Y. C. Hsieh, S. Hu, et al., Ann. Surg., 246(5), 836 – 843 (2007); doi: 10.1097/SLA.0b013e318158fca0.

I. Glowacka, S. Bertram, M. A. Muller, et al., J. Virol., 85(9), 4122 – 4134 (2011); doi: 10.1128/JVI.02232-10.

W.-J. Guan, Z.-Y. Ni, Y. Hu, et al., N. Engl. J. Med., 382(18), 1708 – 1720 (2020); doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

M. R. Gubbels Bupp, T. N. Jorgensen, Front. Immunol., 9, 794 (2018); doi: 10.3389/fimmu.2018.00794.

D. L. Heymann, N. Shindo, W. H. O. Scientific, H. Technical Advisory Group for Infectious, Lancet, 395(10224), 542 – 45 (2020); doi: 10.1016/S0140-6736(20)30374-3.

M. Hoffmann, H. Kleine-Weber, S. Schroeder, et al., Cell, 181(2), 271 – 280, e278 (2020); doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052.

S. L. Klein, K. L. Flanagan, Nat. Rev. Immunol., 16(10), 626 – 638 (2016); doi: 10.1038/nri.2016.90.

S. Kovats, Cell Immunol., 294(2), 63 – 69 (2015); doi: 10.1016/j.cellimm.2015.01.018.

J. J. Lai, K. P. Lai, W. Zeng, et al., Am. J. Pathol., 181(5), 1504 – 1512 (2012); doI: 10.1016/j.ajpath.2012.07.008.

X. Lu, L. Zhang, H. Du, et al., N. Engl. J. Med., 382(17), 1663 – 1665 (2020); doi: 10.1056/NEJMc2005073.

S. Matsuyama, N. Nao, K. Shirato, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 117(13), 7001 – 7003 (2020); doi: 10.1073/pnas.2002589117.

M. Montopoli, S. Zumerle, R. Vettor, et al., Annals Oncol., doi: 10.1016/j.annonc.2020.04.479.

V. Mysore, Indian Dermatol. Online J., 3(1), 62 – 65 (2012); doi: 10.4103/2229-5178.93496.

C. Neunaber, Y. Angela, S. Safi, et al., Cytokine, 74(1), 123 – 129 (2015); doi: 10.1016/j.cyto.2015.03.018.

H. Qiu, J. Wu, L. Hong, et al., Lancet Infect. Dis., 1 – 8 (2020); doi: 10.1016/S1473-3099(20)30198-5.

D. Ricklin, D. B. Cines, Blood, 122(12), 1997 – 1999 (2013); doi: 10.1182/blood-2013-07-512707.

A. M. Risitano, D. C. Mastellos, M. Huber-Lang, et al., Nat. Rev. Immunol., 20(6), 343 – 344 (2020); doi: 10.1038/s41577-020-0320-7.

P. J. Saylor, M. R. Smith, J. Natl. Compr. Canc. Netw., 8(2), 211 – 223 (2010); doi: 10.6004/jnccn.2010.0014.

E. P. Scully, J. Haverfield, R.L. Ursin, et al., Nat. Rev. Immunol., (2020); doi: 10.1038/s41577-020-0348-8.

E. G. Seaby, R. D. Gilbert, Pediatr. Nephrol., 33(9), 1489 – 1500 (2018); doi: 10.1007/s00467-017-3803-4.

Y. Shi, X. Yu, H. Zhao, et al., Crit. Care, 24(1), 108 (2020); doi: 10.1186/s13054-020-2833-7.

P. A. Spagnolo, J. E. Manson, H. Joffe, Annals Int. Med. (2020); doi: 10.7326/m20-1941.

W. Sungnak, N. Huang, C. Becavin, et al., Nat. Med., 26(5), 681 – 687 (2020); doi: 10.1038/s4159-020-0868-6.

C. C.-R. Team, MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep., 69(12), 343 – 346 (2020); doi: 10.15585/mmwr.mm6912e2.

A. M. Traish, Fertil. Steril., 113(1), 21 – 50 (2020); doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.11.030.

A. Trigunaite, J. Dimo, T. N. Jorgensen, Cell Immunol., 294(2), 87 – 94 (2015); doi: 10.1016/j.cellimm.2015.02.004.

C. Wambier, A. Goren, J. Am. Acad. Dermatol., J. pre-proof (2020); doi: 10.1016/j.jaad.2020.04.032.

Z. Wu, J. M. McGoogan, JAMA (2020); doi: 10.1001/jama.2020.2648.

C. Zeckey, H. Andruszkow, C. Neunaber, et al., Cytokine, 56(2), 305 – 311 (2011); doi: 10.1016/j.cyto.2011.06.013.

X. Pan, D. Chen, Y. Xia, et al., Lancet Infect. Dis., 20(4), 410 – 411 (2020); doi: 10.1016/S1473-3099(20)30114-6.