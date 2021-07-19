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Теоретическое и экспериментальное обоснование дозы дексаметазона для создания биологической модели иммуносупрессии

Наталья Викторовна Богачева, Екатерина Петровна Колеватых, Светлана Валентиновна Попова, Карина Николаевна Коротаева

Аннотация


Предложен оригинальный метод теоретического обоснования расчета дозы дексаметазона, отличающийся обязательным использованием коэффициента пересчета дозы препарата с человека на животное, с учетом поверхности и массы тела животного, разницы межвидового метаболизма, а не наоборот, с животного на человека, как это обычно предусмотрено при переходе с доклинических на клинические исследования новых лекарственных средств. На основании данного подхода рассчитана доза дексаметазона для разных видов животных (мыши, крысы, морские свинки, кролики, обезьяны). Экспериментально проверена теоретически обоснованная доза препарата для моделирования состояния иммуносупрессии на аутбредных мышах — 40 мг на одно животное в сутки в течение 3 дней, внутрибрюшинно. Эффективность иммуносупрессивного действия дексаметазона доказана данными иммунологических исследований, свидетельствующих о снижении абсолютного и относительного количества в крови Т-лимфоцитов, преимущественно Т-лимфоцитов хелперов, фагоцитарной активности нейтрофилов (p ≤ 0,05), а также экспериментально доказанной приживаемостью в организме аутбредных белых мышей на фоне иммуносупрессии Helicobacter pylori.

Ключевые слова


дексаметазон; способ расчета дозы; биологическая модель иммуносупрессии; лабораторные животные; мыши

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-6-21-27

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